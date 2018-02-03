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Следственный комитет предложил пересмотреть механизм усыновления детей

Следственный комитет России предложил пересмотреть механизм передачи детей в приемные семьи. Поводом для такой инициативы послужил новый случай жестокого обращения с ребенком со стороны опекунов. Такие случаи, к сожалению, нередки, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщили в СКР, в субботу в Москве задержали 37-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые подозреваются в покушении на убийство трехлетнего ребенка.

По данным следствия, 2 февраля они вызвали скорую помощь, сообщив о внезапном приступе у ребенка. Малыша доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Следователи установили, что в 2017 г. над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека. В отношении органов опеки начата проверка на предмет халатных действий. Второй ребенок изъят из семьи.