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В Италии задержан стрелявший из автомобиля по мигрантам

В итальянской провинции Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по толпе мигрантов, сообщает газета La Stampa. По предварительным данным, шесть человек получили огнестрельные ранения, погибших нет. Пострадавшие являются выходцами из Мали, Нигерии и Ганы.

После стрельбы из пистолета мужчина вышел из автомобиля и «выполнил фашистское приветствие», а на его плечи был накинут итальянский флаг, пишет издание со ссылкой на очевидцев. Он не сопротивлялся, когда его задерживала полиция.

Стрелявшего зовут Лука Трайни, ему 28 лет, сообщает газета. Это мужчина спортивного вида, лысый, ростом около 180 см. Он несколько раз говорил, что «собирается стрелять в негров», рассказали журналистам знакомые Трайни. «Он объявил, что пойдет стрелять в "черных", – так он и сделал», – пишет газета. Трайни доставлен к следователю на допрос.