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Олимпийский флаг для российских атлетов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым будут выступать российские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане, на церемонии открытия пронесет волонтер. Об этом сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», – сказал Поздняков ТАСС.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия начнется 9 февраля в 14.00 мск.

В декабре 2017 г. МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 из-за нарушения антидопинговых правил. Допущены до соревнований будут только некоторые российские олимпийцы. Они выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что им нельзя использовать национальный флаг, а во время награждения россиян будет звучать гимн олимпийского движения.

Решение об участии российских спортсменов принимает МОК в индивидуальном порядке. В ближайшие дни комитет должен будет решить судьбу олимпийцев, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). В четверг CAS реабилитировал 28 россиян, ранее пожизненно дисквалифицированных МОКом.

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