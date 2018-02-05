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Пилота сбитого в Сирии Су-25 представили к званию Героя России посмертно

Министр обороны Сергей Шойгу представил пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии 3 февраля, к званию Героя России посмертно, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ведомостей». В сообщении отмечается, что родным Филипова будет оказана необходимая поддержка.

О том, что Филипова могут представить к званию Героя России посмертно, ранее в понедельник сообщила газета «Коммерсантъ».

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов погиб в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Как сообщило Минобороны, боевики сбили штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, ракетой из ПЗРК.

Филипов был родом из Владивостока и с 2009 г. служил на авиабазе в Приморском крае, сообщили «Вести Приморья». Собеседники телеканала рассказали, что в гарнизоне у летчика остались жена и маленькая дочь.

Во Владивостоке предложили назвать именем погибшего военного летчика одну из улиц города, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение организации «Гражданский патруль» к главе Владивостока Виталию Веркеенко и председателю Думы города Андрею Брику.

РБК со ссылкой на друзей погибшего пишет, что Филипов вырос в Воронеже и окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, как в свое время и его отец. Собеседница РБК рассказала, что бывшие одноклассники Филипова предлагают назвать в его честь воронежскую школу, где он учился.