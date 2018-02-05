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СК сообщил о найденном у врио премьер-министра Дагестана золотом пистолете

В ходе обыска у подозреваемого в хищении временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова найден золотой пистолет ТТ, «Беретты», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы, сообщает Следственный комитет (СК).

Следователи установили причастность к хищению бюджетных средств путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Гамидова, а также врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

«В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы», – отмечается в сообщении СК.

Следствие планирует предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу.

Дело о хищении бюджетных средств Дагестана, предназначенных для реализации региональных социальных программ, возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СК.