Политика

Новости

Депутаты хотят платить журналистам за публикации через блокчейн

Уже скоро работу журналистов можно будет оценивать в баллах, конвертируемых в реальный доход, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. «В ближайшее время у нас есть возможность увидеть создание систем национального или регионального масштаба - некоторые элементы их уже работают, - которые позволят в реальном масштабе времени оценивать работу, к примеру, журналистов, и конвертировать выставленные баллы в реальные материальные блага», - сказал Левин в понедельник в Госдуме на заседании Общественной молодежной палаты.

Он предположил, что со временем эта технология дойдет до депутатов и чиновников.

Левин считает, что такой подход реализуем с использованием «систем так называемого интернета 2.0, интернета второго поколения, основанных на распределенном реестре (блокчейне), которые позволяют документировать любые действия с очень высокой степенью доверия к таким записям».

«Таким образом, принимая законы, преображающие экономику, депутаты постепенно идут и к тому, чтобы полностью изменить и свою повседневную деятельность, и даже общий имидж профессии», - резюмировал Левин.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) уже несколько лет выдает «народные гранты» региональным и муниципальным журналистам через Фонд грантовой поддержки журналистов «Правда и справедливость».