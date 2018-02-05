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Нидерланды официально отозвали посла из Турции‍

МИД Нидерландов отозвал из Турции посла, которому Анкара не давала разрешения на въезд с марта прошлого года из-за ухудшения двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Нидерландов.

«Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию с марта 2017 г.», — говорится в сообщении. В последнее время благодаря переговорам с Анкарой сохранялся шанс нормализовать отношения между странами, однако стороны так и не смогли договориться, приводятся в сообщении слова нидерландского министра иностранных дел Халбы Зейлстры.

Нидерланды пообещали соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не разрешит въезд в страну нидерландскому послу.

Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после его отпуска в марте. Причиной ухудшения отношений между странами стал отказ властей Нидерландов принять самолет с министром иностранных дел Турции, планировавшим посетить митинг в Роттердаме для информирования турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.