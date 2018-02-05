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ГИБДД отказалась от идеи ввести экзамен по ПДД при замене прав

Госавтоинспекция не собирается переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Внесение изменений в порядок допуска к управлению автомобилями не предусматривается, отметили в ведомстве.

«Разработка и реализация госполитики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе по порядку допуска к участию в дорожном движении. К данной работе могут привлекаться и иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области», - заявили в МВД.

Осуществлять переэкзаменовку водителей при каждой замене прав ранее предложил ГИБДД Союз автошкол. Первый замруководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел такое предложение избыточным. По его словам, это приведет только к дополнительным тратам для водителей.