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Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», – говорится в указе главы региона. Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

О задержании прежнего врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова в понедельник сообщил Следственный комитет.

В середине января мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. Счетная палата Дагестана выявила нарушения на общую сумму 3 млрд руб. в мэрии за 2016–2017 гг. За несколько дней до выявления нарушений в Дагестан прибыла группа сотрудников из Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. 31 января в отставку ушел прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов. Несколько дней назад главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова также обвинили в превышении должностных полномочий.