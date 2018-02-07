Политика

Новости

Завершено расследование дела в отношении замначальника СК Москвы Никандрова

ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении замначальника московского главка Следственного комитета России Дениса Никандрова, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Адвокат Алексей Мезенцев подтвердил эту информацию агентству городских новостей «Москва».

Никандров просит рассмотреть его дело в суде в особом порядке в рамках заключения досудебного соглашения, рассказал собеседник «Интерфакса». Ожидается, что дело будет направлено в суд весной.

Источник ТАСС добавил, что завершено также дело в отношении замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в каждом из которых более 30 томов.

Никандров, Ламонов, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко были задержаны летом 2016 г. Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Уголовное дело в отношении Максименко уже рассматривается в Мосгорсуде, свою вину он не признает. Дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельное производство, так как они полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием.