Политика

Новости

В Госдуму внесли законопроект о возврате летнего времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес законопроект о возвращении летнего времени, которое отменили в 2014 г. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента и подписан только этим депутатом. Он предлагает внести изменения в федеральный закон «Об исчислении времени».

Во многих регионах используется время, которое отстает от поясного на один час, обращает внимание Барышев в пояснительной записке. Например, это Москва, центральные регионы европейской части России и Урал. Именно поэтому в летне-осенний период здоровье жителей этих регионов ухудшается, отмечается в пояснительной записке. Биологические процессы человека зависят от моментов восхода и захода солнца, что доказано учеными, говорится там же. Если искусственно введенный «социальный» суточный режим не совпадает с естественным, то это требует больших затрат от организма человека, особенно от его центральной нервной системы, уточняется в законопроекте.

Большую часть года многие жители России просыпаются намного позднее восхода солнца, что расшатывает нервную и иммунную системы организма, написано в законопроекте. Там также приводятся данные об увеличении количества вызовов скорой помощи, увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, росте травматизма и ДТП с 2014 по 2018 г.

Россияне теряют около 200 светлых часов ежегодно после отмены летнего времени, приводит Барышев данные МГУ: «Жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение». Возвращение летнего времени позволит рационально использовать светлое время суток, а также сэкономит ресурсы и укрепит здоровье жителей России, отмечается в пояснительной записке.

Барышев обращает внимание, что для принятия данного проекта федерального закона не потребуются дополнительные расходы из бюджета. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума одобрила законопроект о возврате «зимнего времени» в 2014 г. На территории страны действует 11 часовых поясов.