Пентагон рассказал о механизме ядерного сдерживания России
Создание маломощного ядерного оружия необходимо США для повышения порога его применения. Об этом заявил министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя опубликованную 2 февраля ядерную доктрину США. Стенограмма его выступления выложена на сайте Белого дома.
«Помните, что речь идет о ядерном сдерживании. И в этом ядерном сдерживании мы полагаем, что некоторые страны – особенно одна – могут неверно рассчитать, что если они используют маломощную [ядерную] бомбу в обычном сражении, то мы не применим в ответ более мощную бомбу», - рассказал Мэттис. Он призвал не рассчитывать на такой исход. «Помните, что сдерживание динамично, оно меняется из года в год, от десятилетия к десятилетию. Мы должны устранить сдерживание в его нынешней конструкции за счет повышения порога применения ядерного оружия», - подчеркнул шеф Пентагона.
В комментариях к опубликованной ранее ядерной доктрине отмечалось, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками». Тем не менее Вашингтон допускает, что Москва может полагаться на преимущества от того, что первой использует ядерное оружие малой мощности. «Заставить Россию отказаться от таких иллюзий – стратегическая задача первостепенной важности», – отмечалось в комментариях.