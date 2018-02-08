Политика

Новости

Северная Корея провела военный парад накануне Олимпиады

В четверг, за день до церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее, КНДР провела военный парад, сообщает BBC со ссылкой на южнокорейские СМИ.

На протяжении 40 лет традиционный военный парад в Пхеньяне проводился 25 апреля, в годовщину организации основателем государства Ким Ир Сеном первого партизанского отряда в 1932 г. Северная Корея 8 февраля отмечает годовщину основания регулярной армии в 1948 г., однако значительного парада в эту дату не проводилось.

В ответ на международную критику решения продемонстрировать военную мощь перед Олимпиадой КНДР заявила, что это является внутренним делом страны.

Парад начался в 10.30 по местному времени, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap. В прошлом месяце власти Южной Кореи фиксировали неподалеку аэропорта в Пхеньяне около 13 000 военнослужащих и 200 единиц техники, которые, вероятно, участвовали в репетиции парада.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В четверг начались первые соревнования - по керлингу. Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 9 февраля. Национальные команды Северной и Южной Кореи примут участие в Играх в рамках объединенной сборной под одним флагом.

Спортсмены из Северной Кореи прибыли на Олимпиаду