Интернет-компании покажут в сети все события Олимпиады
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Олимпийские игры в Пхенчхане покажут не только российские телеканалы, но и крупнейшие интернет-компании – «Яндекс» и Mail.ru Group. Компания «Телеспорт», которая приобрела у Международного олимпийского комитета (МОК) права на трансляцию Олимпиады в России, напрямую договорилась с онлайн-площадками о таких показах. До этого легально Олимпиаду в интернете показывали только телеканалы на своих сайтах.
Каждый день Олимпиады «Телеспорт» будет передавать в распоряжение интернет-компаний около 100 часов материалов, сообщил гендиректор компании Петр Макаренко.
Пользователям «Яндекса» доступны как прямые трансляции Игр, так и записи соревнований, уточнил представитель интернет-компании. На главной станице «Яндекса» можно будет смотреть до восьми экранов с трансляциями одновременно. Прежде «Яндекс» не показывал таких крупных спортивных соревнований.
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