Российские телеканалы поделили трансляцию Олимпиады

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Косачев назвал «кремлевский доклад» телефонным справочником

Подготовленный Вашингтоном доклад о близких к Кремлю российских чиновниках и бизнесменах составлен по типу телефонного справочника и свидетельствует о беспомощности американских властей, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Представленный список, во всяком случае в его «политической части», создает «устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник», считает Косачев. В докладе перечисляются все без исключения руководители российских структур, отмечает сенатор.

Если «отбросить версию, что таким образом [президент США Дональд] Трамп, изначально не соглашавшийся с [законом о санкциях] CAATSA, просто изощренно издевается над конгрессом в жанре «хотели – так получите...», можно сделать вывод о бессодержательности претензий и «беспомощности американцев» в попытках доказать миру факт «российской угрозы», говорит Косачев. Также сенатор считает, что американские власти муссируют эту тему и держат ее на плаву, перекидывая «горячую картошку» из конгресса в администрацию. При это Косачев уверен, что «это действительно всерьез и надолго».

«Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается», – заключил Косачев.

Он полагает, что действия США в отношении России подрывают перспективы двустороннего сотрудничества на годы вперед. «Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период холодной войны и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержанных маниакальной идеей «американской исключительности», – резюмировал сенатор.

В подготовленный минфином США «кремлевский доклад» включены 210 человек, в том числе весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, спикеры Совфеда и Госдумы, руководство администрации президента и другие чиновники, а также 96 российских бизнесменов из списка Forbes, чье состояние превышает $1 млрд.