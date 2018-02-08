Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российского летчика Романа Филипова, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25», - отмечается в сообщении.
Президенты договорились усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб России и Турции для борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий в Сирии.
В ходе беседы также была акцентирована важность четкого и неукоснительного соблюдения достигнутых в Астане договоренностей о создании зон деэскалации. Президенты подтвердили обоюдную приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции Совбеза ООН в русле решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся 30 января в Сочи, указывают в Кремле.
В этой связи президенты отметили важность продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы новых контактов в данном формате.
3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался, после приземления вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипову присвоено звание «Герой России» посмертно. Тело летчика доставлено в Россию, похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.