Политика

Новости

В СМИ появилась информация о боевике, якобы сбившем в Сирии Су-25

В российских СМИ появилась информация со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 о том, что в соцсетях появился видеоролик, на котором боевик Махмуд Хадж Исмаил (позывной Кастро) рассказывает о том, как он якобы сбил российский штурмовик Су-25.

Интервью с боевиком якобы обнародовали независимые сирийские журналисты, сообщает РЕН ТВ. Как отмечает «Коммерсантъ», Махмуд Хадж Исмаил является боевиком группировки «Джейш Идлиб Хур».

По заявлению боевика, российский Су-25 был якобы сбит не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а с помощью советской зенитной установки ЗУ-23-2.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил 7 февраля, что в штурмовик Су-25 майора Романа Филипова в небе над Сирией попала ракета предположительно из российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался. Будучи окружен на земле террористами, он совершил самоподрыв. Накануне президент России Владимир Путин присвоил Филипову посмертно звание «Герой России».

ПЗРК «Игла» представляет собой советский и российский ПЗРК, экспортировавшийся в десятки стран в нескольких модификациях с 1980-х гг. Модель последней модификации может поражать цели на дальности до 6000 м, на встречных курсах и при отстреле тепловых помех.