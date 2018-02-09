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Силуанов рассказал о теме «кремлевского доклада» на встрече Путина с бизнесом

Представленный минфином США список приближенных к Кремлю российских бизнесменов и чиновников на встрече президента России Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предметно не обсуждался, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Слова звучали, но предмет не обсуждался», - сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Как рассказал позднее председатель РСПП Александр Шохин, Путин и бизнесмены доклад «обсуждали, но так, мимоходом». «Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что «кремлевский список» - это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения собственно этой темы особенного и не было», - отметил Шохин.

В пятницу Путин выступил на пленарном заседании Недели российского бизнеса и провел закрытую встречу с крупнейшими предпринимателями. Повестка встречи была свободной, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин пообещал чаще обсуждать с бизнесом актуальные проблемы. «Я постараюсь так организовать и свою работу, чтобы мы почаще могли встречаться с вами не для ритуальных, а для таких вот таких содержательных разговоров», - сказал Путин на съезде.

В опубликованный минфином США 30 января «кремлевский доклад» вошли 210 человек. Это российские бизнесмены и чиновники, которых руководство США считает близкими к президенту России. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.