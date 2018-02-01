Песков призвал «постоянно быть начеку» из-за возможных новых санкций США
Необходимо постоянно быть начеку из-за возможных санкций США из-за российского госдолга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
При этом Песков назвал США «непредсказуемым партнером», поэтому необходимо «постоянно быть начеку». Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналистов о возможном введении США санкций на приобретение российского госдолга. Санкции могут быть введены когда угодно: сегодня, завтра или послезавтра, отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России назвал беспрецедентным «кремлевский доклад» США. Однако он не стал отвечать на вопрос, воспринимают ли в Кремле публикацию списка как фактический разрыв отношений между странами. С одной стороны, в тексте множество оговорок о том, что публикация не является санкциями и ограничениями, но с другой – указано, что в случае необходимости санкции в отношении фигурантов списка могут быть введены, добавил Песков.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Сергей Галицкий