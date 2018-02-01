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Песков призвал «постоянно быть начеку» из-за возможных новых санкций США

Ведомости
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Необходимо постоянно быть начеку из-за возможных санкций США из-за российского госдолга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом Песков назвал США «непредсказуемым партнером», поэтому необходимо «постоянно быть начеку». Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналистов о возможном введении США санкций на приобретение российского госдолга. Санкции могут быть введены когда угодно: сегодня, завтра или послезавтра, отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России назвал беспрецедентным «кремлевский доклад» США. Однако он не стал отвечать на вопрос, воспринимают ли в Кремле публикацию списка как фактический разрыв отношений между странами. С одной стороны, в тексте множество оговорок о том, что публикация не является санкциями и ограничениями, но с другой – указано, что в случае необходимости санкции в отношении фигурантов списка могут быть введены, добавил Песков.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Фридман назвал неизбежным попадание в «кремлевский доклад»

Ведомости
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Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман заявил, что он и его партнеры по бизнесу «не могли не попасть» в так называемый кремлевский доклад минфина США.

«Мы публичные бизнесмены, попадание туда было неизбежно», - сказал Фридман в четверг на мероприятии, посвященном старту торгов X5 Retail Group на Московской бирже. Бизнесмен затруднился ответить, какое именно влияние окажет попадание в список, но отметил, что это вряд ли поможет развитию бизнесу. Он также подчеркнул, что бизнес должен дистанцироваться от политики.

«Все, чем мы занимались, - это бизнесы, построенные с нуля. Из соображений справедливости такие вещи не должны касаться бизнеса, работающего в конкурентной среде, например, как Х5», - сказал Фридман. Он добавил, что намерен сделать все зависящее, чтобы это минимально отражалось на бизнесе и инвесторах. «Все может быть, будем надеяться на лучшее», - заключил Фридман.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад». Это список, в который вошло 210 человек - российские чиновники и бизнесмены, которые по мнению США, близки к руководству России. Все бизнесмены, попавшие в список, входят в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Фридман занимает в рейтинге седьмое место. Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Дворкович ответил на предложение «ВИМ-авиа» погасить долги по зарплате за счет «Аэрофлота»

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Правительство не поддерживает предложение «ВИМ-авиа» выплатить зарплатные долги за счет «Аэрофлота», рассказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Нет, это прецедент плохой все-таки был бы: гасить зарплаты каким-либо компаниям, у которых возникли проблемы, банкротство, за счет средств других компаний. Это странно», - указал Дворкович (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил другие варианты, «по крайней мере, частичного погашения задолженности». В частности, 40% долгов перед коллективом авиаперевозчика может быть выплачено за счет возврата НДС. «Я поручение дал. Есть определенная сумма, которая должна вернуться в компанию за счет налога на добавленную стоимость», - сообщил Дворкович.

В то же время Дворкович отметил проблему отсутствия в компании специалистов, которые могли бы сформировать необходимый пакет документов для налоговой службы. «Кроме того, нам нужны были гарантии, что когда средства от НДС поступят, они пошли бы на зарплаты, а не растворились где-то. Вот над этим сейчас работаем», - добавил вице-премьер. По словам Дворковича, покрытие остальной части задолженности будет зависеть от руководства и перспектив компании.

«ВИМ-авиа» задолжала коллективу за 2017 г. 541 млн руб., по итогам января сумма должна увеличиться до 630 млн. Компания предложила погасить зарплатные долги за счет средств «Аэрофлота». Правительство в сентябре позволило «Аэрофлоту» направить собственные средства для финансирования «ВИМ-авиа». Госперевозчик мог использовать не более 1,8 млрд руб., пока что из этих денег израсходовано около 600 млн руб., говорилось в сообщении «ВИМ-авиа».

В сентябре 2017 г. «ВИМ-авиа» прекратила все чартерные программы из-за нехватки оборотных средств и долгов. Компании ограничили сертификат эксплуатанта, самолеты были возвращены лизингодателям, а большая часть сотрудников уволилась.

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