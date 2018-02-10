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Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи. Приглашение было передано через сестру Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, которая приехала на Олимпиаду в Пхенчхан.

Ким Чен Ын предложил приурочить визит Мун Чжэ Ина в Северную Корею к проведению третьего межкорейского саммита. Президент Южной Кореи не исключил, что может принять приглашение лидера КНДР, если будут созданы «необходимые условия».

В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите. Сестра Ким Чен Ына стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Южную Корею со времен корейской войны.

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