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В Красноярском крае возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП

После гибели восьми человек в ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Утром 10 февраля под Красноярском водитель автомобиля Honda Odyssey выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом». В результате погибли восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Следователи установили, что водитель Honda осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – Красноярск. При этом у него не было необходимых разрешительных документов.

«Пассажиров он подыскивал через социальные сети, разместив на своей персональной странице объявление об оказании услуг по перевозке за вознаграждение», – сообщили в СКР. Все пассажиры автомобиля и сам водитель погибли.