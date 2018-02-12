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ЦИК попросил Грудинина срочно предоставить данные о закрытии счетов за рубежом

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в понедельник попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить избирательной комиссии данные о закрытии счетов в зарубежных банках, чтобы «ускорить процесс, чтобы поставить все точки над i».

По словам Памфиловой, вопрос об иностранных счетах «крайне неприятный». Противники Грудинина требуют «снять его с выборов», а сторонники кандидата недовольны «излишней строгостью» ЦИК, сказала она.

Памфилова выразила надежду, что Грудинин «проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателей» и в кратчайшие сроки предоставит сведения, подтверждающие закрытие счетов.

В начале февраля зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Грудинина есть банковские счета в Швейцарии и Австрии. «Есть два счета в Швейцарии <...> и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты», — говорил он.

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