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Погранслужба Украины объяснила высылку Саакашвили в Польшу

Политик Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно, поэтому был «с соблюдением всех юридических формальностей возвращен в прежнюю страну пребывания», - следует из официального сообщения погранслужбы Украины. По информации службы, «сегодня, 12 февраля, военнослужащие Миграционной службы и Национальной полиции довели до Михаила Саакашвили решения компетентного органа... Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов накинулись неизвестные из окружения Саакашвили. Пограничники были вынуждены защищаться и использовать силовую поддержку».

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в начале сентября 2017 г. в окружении сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Киев считает, что Саакашвили пересек границу незаконно, поскольку не прошел погранконтроль.

Оппозиционный украинский политик – лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили – сегодня был задержан в Киеве в ресторане «Сулугуни» рядом с офисом своей партии и увезен в аэропорт.

На минувшей неделе Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного суда об отказе в предоставлении Саакашвили статуса беженца на Украине. Таким образом, у украинских властей появилось основание выслать политика как лицо без гражданства. Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 г.

В начале декабря 2017 г. Саакашвили уже задерживали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент Порошенко.

5 января Тбилисский городской суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента страны и приговорил его к трем годам лишения свободы. Саакашвили назвал приговор незаконным.