Рособрнадзор лишил лицензии два московских вуза

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Саакашвили обвинил Порошенко в грубости и трусости из-за своей высылки в Польшу

Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии, лидер оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, депортированный с Украины, позвонил из Варшавы соратникам, находящимся в киевском аэропорту «Борисполь», и изложил свою версию сегодняшнего задержания и выдворения в Польшу.

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», - сказал политик.

По словам Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба. «То, что сделал [президент Украины Петр] Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом он подтвердил, что уголовное дело против меня - это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал», - отметил он.

Саакашвили считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия нужно «реагировать правдой и силой духа».

Летом 2017 г. Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, но тот прорвался на Украину через границу с Польшей и стал организовывать там протестные акции. В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января 2018 г. Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).

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