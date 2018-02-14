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Росавиация обнаружила общие неполадки у SSJ 100 и разбившегося Ан-148

Технические неполадки, которые названы вероятной причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, обнаружены и у флагмана российского авиапрома SSJ100, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о работе индикатора скорости у пилотов, который в условиях обледенения дал сбой.

Издание отмечает, что на следующий день после катастрофы Ан-148, в которой погиб 71 человек, Росавиация разослала авиакомпаниям, операторам аэропортов и территориальным органам телеграмму с просьбой обратить внимание на недостатки наземного обеспечения полетов. В ней, в частности, отмечалось, что 4-5 февраля, во время снегопадов в Москве, у самолетов SSJ 100 компании «Аэрофлот» произошло семь инцидентов, связанных со сбоями в работе датчика скорости. А с 2011 г. было зафиксировано 14 подобных случаев.

Все инциденты происходили при разгоне самолета или на начальном этапе полета. Так, фиксировались расхождения в показаниях приборов у командира корабля и второго пилота. Во всех подобных случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в аэропорт вылета. При осмотре перед приемником воздушного давления на фюзеляже были обнаружены отложения льда.

В телеграмме Росавиации указали на «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов». Также в ведомстве подчеркнули неэффективную оценку рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий. Авиационные чиновники обратили внимание на некачественную уборку льда и уплотненного снега с взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Это может привести к подаче необъективной информации о виде, площади и толщине слоя загрязнений, считают в Росавиации. Ведомство предложило службам безопасности полетов «собирать, анализировать и оценивать данные о факторах опасности и риска эксплуатации аэродрома и обеспечения полетов в сложных и аномальных погодных условиях».