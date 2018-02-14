Политика

Новости

ЦИК укажет на плакатах данные о недостоверных доходах кандидатов в президенты

Сведения о том, что четверо кандидатов в президенты представили в Центризбирком недостоверные данные о доходах, будут указаны на информационных плакатах на избирательных участках, сообщила журналистам председатель Центизбиркома Элла Памфилова.

На плакатах будут представлены фотографии кандидатов, их биографии, сведения о доходах, а также информация о недостоверных декларациях.

«У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе. Эта информация будет представлена в плакате», - сказала Памфилова.

ЦИК завершил согласование информации на плакатах с кандидатами. Памфилова сообщила, что в настоящее время в печать отправлены избирательные бюллетени для голосования.

Выборы президента России состоятся 18 марта, в них примут участие восемь кандидатов.

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта