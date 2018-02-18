Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148
Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина.
Спасателями была обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4700 обломков самолета, они переданы экспертам Международного авиационного комитета (МАК).
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
По предварительным данным МАКа, причиной крушения стали неверные данные о скорости на приборах, что могло быть вызвано обледенением.