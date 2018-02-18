Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148

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Все пассажиры разбившегося в Иране самолета погибли

При крушении самолета в Иране погибли все находившиеся на борту 66 человек, сообщает агентство Tasnim. Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По уточненным данным, на борту самолета было 66 человек, а не 60.

Самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines вылетел в 8.00 по местному времени (7.30 мск) из Тегерана в Ясудж. Через некоторое время он пропал с радаров. Позже экстренные службы сообщили, что он разбился в иранской провинции Исфахан.

Авиакомпания подтвердила крушение самолета, отметив, что он лайнер врезался в гору Дена, передает иранский телеканал Press TV. Вертолет со спасателями не смог приземлиться рядом с местом катастрофы из-за плохой погоды, сообщили местные власти.

Очевидцы рассказали, что самолет пытался совершить экстренную посадку в полях Исфахана. Press TV отмечает, что пилот упавшего самолета однажды сумел экстренно посадить самолет после выхода из строя двигателя.