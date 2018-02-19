Политика

Новости

СМИ сообщили о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа

Между сотрудниками спецслужб США и Китая произошла потасовка из-за ядерного чемоданчика Дональда Трампа во время визита американского президента в Пекин, сообщает издание Axios со ссылкой на пять источников.

По данным собеседников издания, стычка произошла, когда Трамп заходил в Дом народных собраний для переговоров с китайскими коллегами. В это время сотрудник американской спецслужбы, отвечающий за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, попытался пройти в здание вместе с другими членами делегации (по закону он должен постоянно находиться рядом с президентом США, как и врач), но его остановили представители службы безопасности Китая, пишет Axios. Агент обратился к руководителю аппарата Белого дома Джону Келли, который велел ему следовать вместе со всеми.

Тогда представитель китайской службы безопасности схватил Келли за руку, а тот в ответ его оттолкнул. Агент с ядерным чемоданчиком в свою очередь повалил на пол китайского сотрудника.

Стычка закончилась мгновенно. По данным собеседников издания, администрация США предупреждала Пекин о сопровождении президента, однако принимающая сторона могла не получить инструкций. Руководитель китайской службы безопасности принес извинения за возникшее недопонимание. Американскую сторону попросили не предавать инцидент огласке.