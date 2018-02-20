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Лебедев поддержал идею создания института следственных судей

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал идею введения института следственных судей. «Нужен, безусловно, эффективный контроль за работой органов предварительного расследования и дознания, это безусловно», – заметил председатель Верховного суда.

Он напомнил, что сейчас суды удовлетворяют каждую пятую жалобу на действия следователей, поданную в порядке ст. 125 УПК. «Я сейчас не могу еще окончательно сказать: надо вводить и как. Но если вводить – надо не откладывать принятие института на 10 лет. Потому что будут одни разговоры, как это у нас бывает, а реализации никакой. Пострадает не только само предложение, но станет менее эффективным то, что есть. Поэтому нужно тщательно проработать вопросы компетенции – какие они будут рассматривать дела. Думаю, что в том числе аресты и продление сроков содержания под стражей надо отдать. Ну и затем подсчитать финансовую составляющую», – сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что Верховный суд не готовит такую инициативу, но ранее с идеей введения института следственных судей выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте. По замыслу авторов концепции в России должны появиться 336 следственных судей – по четыре на субъект, они займутся контролем за предварительным следствием по особо важным делам.

В их компетенцию следует передать дела об убийствах (ч. 1 ст. 105 УК), умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111), о содействии террористической деятельности (ст. 205.1) и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2). Кроме того, согласно проекту концепции следственным судьям придется работать на этапе расследований по уголовным делам с экономической подоплекой: мошенничество (ч. 2–4 ст. 159–159.2 и 159.4–159.6, а также ч. 2 и 3 ст. 159.3 УК), присвоение или растрата (ч. 2–3 ст. 160 УК), незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171) и т. д. Следственный судья должен иметь полномочия передать уголовное дело для судебного разбирательства или прекратить уголовное преследование.

Инициатива СПЧ не получила консолидированной поддержки заинтересованных ведомств. В частности, против такой идеи выступила Генеральная прокуратура.