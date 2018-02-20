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Роскомнадзор не увидел оснований для блокировки YouTube из-за расследования Навального

Роскомнадзор не видит оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube, несмотря на отсутствие реакции на требование заблокировать материалы Алексея Навального по иску бизнесмена Олега Дерипаски, рассказал руководитель ведомства Александр Жаров. Он добавил, что блокировка одного аккаунта приводит «к деградации всего сервиса на территории России», передает «Интерфакс».

Жаров также добавил, что руководство Google примет решение по информации, размещенной на канале Youtube Навального, после окончания рассмотрения иска Дерипаски о защите его личной информации. По его словам, официального ответа от компании нет, но «буквально с утра нам сообщили информацию», что руководство Google намерено дождаться основного судебного решения, а потом принимать какие-то решения «по блокировке или не блокировке».

Он добавил, что диалог с YouTube продолжается, но компании, видимо «не очень понятен термин обеспечительная мера».

Ранее Навальный разместил в своем блоге и на Youtube расследование об Олеге Дерипаске. Он изучил посты модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и прочитал ее книгу и сделал вывод, что бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте предпринимателя возле берегов Норвегии. Оппозиционер обвинил их в нарушении антикоррупционного законодательства.

Дерипаска 9 февраля подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски. Фотографии с бизнесменом Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

По требованию Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram. Кроме того, 10 февраля Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания также было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля.

С 15 февраля Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России по требованию Дерипаски.