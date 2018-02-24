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Чехия вслед за США решила бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени

Чешские спортсмены отказались от участия в российском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 22-25 марта, сообщает местное издание iDnes. Лидер чешской спортивной федерации Иржи Хамза заявил, что таким образом сборная Чехии продемонстрирует свое негативное отношение к употреблению допинга.

Хамза добавил, что чешские спортсмены готовы к последствиям бойкота. Отсутствие чехов на этапе Кубка мира может изменить квоту на участие биатлонистов из Чехии в последующих соревнованиях.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявила федерация биатлона США. «В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», – говорится в заявлении американской федерации, опубликованном в Twitter.

По мнению федерации биатлона США, Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства WADA. «Проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия», – говорится в заявлении.

В конце прошлого года о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени объявила ассоциация биатлона Канады. Представители канадской сборной также заявили о недоверии к российской антидопинговой системе.

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение стран бойкотировать соревнования в России. «Обычно пользы от бойкотов немного», – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит «Р-Спорт».