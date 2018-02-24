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Жертвами двойного теракта в Сомали стали несколько десятков человек

Число погибших в результате двух взрывов в столице Сомали возросло до 45, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника. Взрывы прогремели поздно вечером в пятницу по местному времени рядом с резиденцией президента и расположенным неподалеку отелем.

Среди погибших по большей части военные и охранники президента и других чиновников. Число раненых не называется. В результате взрыва рядом с отелем частично обрушилась одна из стен здания и были уничтожены как минимум пять автомобилей, находившихся рядом с ним.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики группировки «Аль-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». «Аль-Шабаб» хочет свергнуть правительство Сомали. Жертвами терактов, к которым причастна группировка, начиная с 2007 г. стали тысячи мирных жителей. Самая смертоносная атака была в октябре 2017 г., когда при взрыве в Могадишо погибли более 500 человек.