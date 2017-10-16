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Путин соболезнует президенту Сомали в связи со смертью 276 человек при теракте

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Федеративной Республики Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с гибелью 276 человек при теракте в столице этой страны, сообщил сайт Кремля.

«Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан. Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в соболезновании Путина.

14 октября начиненный взрывчаткой грузовик подорвался на одной из самых оживленных улиц в Могадишо. Погибли 276 человек, около 300 получили ранения.