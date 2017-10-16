Теракт в Сомали унес жизни 276 человек

Число жертв теракта в сомалийской столице Могадишо возросло до 276 человек, сообщил в своем аккаунте в Twitter министр информации Абдирахман Осман. Он также отметил, что в результате нападения террористической группировки Аш-Шабаб пострадало около 300 человек.

14 октября на одной из оживленных улиц города взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. По предварительным данным целью террористов мог быть отель Safari.

В Сомали объявилен трехдневный траур.