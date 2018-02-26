Политика

Новости

Песков анонсировал встречу Путина с российскими олимпийцами

Встреча президента России Владимира Путина с призерами Олимпийских игр готовится, передает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он пояснил, что графики спортсменов еще предстоит согласовать. Конкретную дату встречи Песков не назвал.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщало, что Путин встретится с олимпийцами 28 февраля, через день после их возвращения в Россию 26 февраля.

За время Игр, с 9 по 25 февраля, российские спортсмены завоевали в Пхенчхане 17 из 102 разыгрывавшихся наград: два золота (фигурное катание и хоккей), а также шесть серебряных и девять бронзовых медалей. В общем зачете они заняли 13-е место.

Смех и слезы российских олимпийцев