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Рогозин сообщил о подписании Путиным новой госпрограммы вооружений

Президент Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружений, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что принять госпрограмму планировалось еще в 2016 г., но из-за падения нефтяных цен и валютных скачков в 2014 г. правительство не смогло рассчитать четкий макроэкономический прогноз. Минобороны предложило отложить принятие документа до стабилизации ситуации, президент инициативу поддержал. Текущая госпрограмма действует до 2020 г., уточнил вице-премьер.

Программа была скорректирована с учетом данных, полученных во время операции в Сирии. «Была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности», – уточнил Рогозин.

Во время визита на авиадвигателестроительный завод УМПО-ОДК в Уфе 24 января Владимир Путин сообщил рабочим: «Мы принимаем, уже приняли новую госпрограмму вооружений до 2027 г.». Позже Песков заявил, что соответствующих документов пока никто не выпускал. Собеседник «Ведомостей» отмечал, что заминка связана с согласованием госпрограммы в отношении второго по численности войск силового ведомства – Росгвардии.

Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений для Вооруженных сил России на сумму 19 трлн руб.

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