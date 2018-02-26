Политика

Новости

Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты

Верховный суд России отклонил апелляцию телеведущей Ксении Собчак на решение о признании законной регистрации главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах, передает ТАСС.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», – огласила постановление судья. Решение вступило в законную силу.

16 февраля Верховный суд отклонил соответствующую жалобу Собчак, которая также зарегистрирована кандидатом в президенты. Суд не выявил нарушений российского законодательства в действиях Центризбиркома (ЦИК), зарегистрировавшего Путина в качестве кандидата. Суд пришел к выводу, что действия ЦИК не противоречат Конституции.

Доводы Собчак были названы «несостоятельными и основанными на ошибочном толковании права», говорил представитель Генпрокуратуры на заседании суда.

Собчак просила Верховный суд признать незаконной регистрацию Путина в качестве кандидата. Телеведущая считает, что в то время, когда президентом России был Дмитрий Медведев (в 2008–2012 гг.), Путин только формально занимал должность премьер-министра. По ее мнению, он не прекращал руководить страной. Собчак в жалобе указала, что Путин «фактически» исполняет обязанности руководителя страны четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции.

Собчак в жалобе также отметила, что в 2011 г. Медведев, будучи президентом, поддержал выдвижение Путина на третий срок. По ее словам, это является подтверждением сговора высших должностных лиц страны «с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта