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Сирийский центр по примирению сообщил о «сотнях заложников»

Незаконные вооруженные формирования нарушают режим прекращения боевых действий в Сирии, а также удерживают «сотни заложников», среди которых есть женщины и дети. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Ведомостей».

За последнюю неделю боевики выпустили по жилым кварталам сирийской столицы 228 мин и снарядов, отмечает ЦПВС. Ранено более 50 человек, четверо погибли, уточняется в сообщении.

С 27 февраля в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вводится «гуманитарная пауза» для помощи мирному населению. В это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, уточняется в сообщении ЦПВС. Кроме того, уже организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

На прошлой неделе стало известно об обстреле жилых кварталов и ЦПВС. Тогда боевики выпустили 14 мин, в результате чего ранения получили девять мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отмечал ЦПВС. Ответственность за гибель людей в сирийской Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии».