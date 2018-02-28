Политика

Новости

Песков опроверг связь между задержанием Рыбки и визитом Патрушева в Таиланд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «нелепыми» попытки увязать визит в Таиланд секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с задержанием в этой стране Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), передает корреспондент «Ведомостей».

«Секретарь Совета безопасности, безусловно, осуществляет международную деятельность, подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно, и, конечно, нелепо связывать этот визит с задержанием граждан», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможной связи визита Патрушева и задержания россиян в Таиланде.

Песков затруднился ответить на вопрос о самолете, на котором передвигается Патрушев. «Нужно адресовывать, наверное, к авиакомпании эти вопросы», — сказал он на вопрос, правда ли, что Патрушев летает на самолете Ил-76 Специального летного отряда «Россия», который упоминался в «кокаиновом скандале».

Патрушев на этой неделе посещает с визитами Таиланд и Индонезию. Во вторник он обсудил с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопа Рагсанахом вопросы безопасности российских туристов в королевстве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.

Ранее стало известно об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы российского посольства в Буэнос-Айресе. МИД заявил, что чемоданы с наркотиками обнаружили готовыми к отправке полтора года назад. Груз принадлежал сотруднику технического состава учреждения, закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору, отмечало ведомство. ЦОС ФСБ сообщил, что партию наркотика заменили на муляжи, и в в декабре 2017 г. в Москве при ее получении задержали троих россиян. Им предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

Газета The Daily Telegraph указывала, что кокаин переправлялся в Россию самолетом Патрушева, который прилетал в Буэнос-Айрес на переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Источники «Интерфакса» в Совете безопасности позже опровергли участие борта Патрушева в операции.

Вашукевич и Кириллов - ответчики по иску бизнесмена Олега Дерипаски. Он в своем иске утверждает, что они без его согласия разместили в социальных сетях его фотографии и аудиозаписи разговоров, сделанные тайно. Бизнесмен требует от ответчиков удалить эти материалы.

В суд Дерипаска подал 9 февраля, после того как политик Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что Дерипаска, вице-премьер Сергей Приходько и несколько девушек, среди которых была Вашукевич, вместе отдыхали на яхте бизнесмена. В расследовании Навальный использовал фотографии из Instagram Вашукевич. Иск к самому Навальному Дерипаска подавать не стал.

По решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к двум страницам на сайте Навального, где были размещены расследование и ролик об этом расследовании. Политик их удалил, и Роскомнадзор исключил страницы из реестра запрещенной информации.

Вашукевич и Кириллов и еще восемь человек были задержаны в Таиланде 26 февраля за проведение нелегального тренинга. Задержанные - граждане России, Белоруссии и Литвы. Вашукевич и Кириллову, организовавшим тренинг, предъявлены обвинения в нелегальной работе на территории Таиланда. В Таиланде за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 000 батов (более $3000).