Политика

Новости

Собчак потребовала от председателя Мосгордумы уволить облившего ее водой стажера

Телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак потребовала от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова уволить стажера, который облил ее в воскресенье водой, передает «Интерфакс».

По ее словам, Шапошников должен был лично извиниться за действия стажера. Однако он ей не позвонил. «Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день», – пояснила Собчак.

«Давайте посмотрим в ближайшее время, уволит ли Шапошников человека, который вместе с ним пришел на мероприятие под его прикрытием и устроил эту мерзкую сцену», – отметила она.

По словам Собчак, из-за инцидента она упала и ударилась головой. Она считает, что унижение и скорбления женщины, которая «говорит, что думает о сегодняшней власти», стало нормальной практикой.

Ранее сообщалось, что Шапошников принес извинения телеведущей за воскресный инцидент, во время которого якобы его помощник облил ее водой и толкнул. «Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», – написал он ранее на странице в Facebook.

По его словам, молодой человек, обливший Собчак водой, не является ни штатным сотрудником аппарата Мосгордумы, ни его помощником.

Кто спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак