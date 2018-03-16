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Кремль рассказал о желаемой явке избирателей на выборы президента

В Кремле заинтересованы в высокой явке избирателей на выборы президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Рассуждения о том, какой явки на выборах будет достаточно, — это хлеб политологов, — отметил представитель Кремля. — Естественно, исходя из того, что опубликовано обращение Путина к гражданам России, которое призывает прийти на выборы, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше».

Ранее Путин, баллотирующийся на новый президентский срок, призвал избирателей прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать. «По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ», от воли которого зависит, «по какому пути пойдет страна», подчеркнул глава государства.

Он отмечал, что отказ от голосования приведет к тому, что «определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения». «Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть <…> Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — заметил президент.

16 марта РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, написал, что хорошим итогом президентских выборов в Кремле будут считать явку не ниже 65% избирателей. По данным издания, базовое условие - показатели должны быть не хуже, чем на выборах 2012 г. Тогда явка составила 65,3% избирателей. Из них за Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы.

На пост главы России, кроме действующего президента, претендуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, выдвиженец от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель Общенародного российского союза Сергей Бабурин и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

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