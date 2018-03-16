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Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездки в Россию

На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение для болельщиков, которые собираются приехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве 12 апреля. Как отмечается в сообщении клуба, фанаты футбольной команды могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией.

«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - говорится в сообщении.

У британского посольства в Москве нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами, говорится в сообщении клуба. «Арсенал» рекомендует болельщикам следить за политической ситуацией и соблюдать меры безопасности.

Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти отвергли претензии официального Лондона.