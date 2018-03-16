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Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездки в Россию

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На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение для болельщиков, которые собираются приехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве 12 апреля. Как отмечается в сообщении клуба, фанаты футбольной команды могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией.

«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - говорится в сообщении.

У британского посольства в Москве нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами, говорится в сообщении клуба. «Арсенал» рекомендует болельщикам следить за политической ситуацией и соблюдать меры безопасности.

Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти отвергли претензии официального Лондона.

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ЦИК ответил на отказ МВД Украины пускать россиян в диппредставительства 18 марта

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Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил о том, что ЦИК активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины, передает ТАСС.

«Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, отвечающими за безопасность граждан России, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях», - пояснил он.

По его словам, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН в случае недопуска россиян в посольство и консульства для участия в президентских выборах 18 марта.

По его словам, если российские граждане на территории Украины не будут допущены в здания дипломатических представительств, то Россия может обратиться для защиты прав граждан в Европейский суд по правам человека и даже в международный суд ООН.

«Структуры ОБСЕ - и технические, и людские - получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование», - сказал Лихачев, отметив, что представители ОБСЕ не могут повлиять на ситуацию. Их обязанность - зафиксировать факт нарушений.

Лихачев напомнил, что некоторые радикальные украинские организации ранее заявили о планах препятствовать голосованию россиян на территории Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 16 марта, что россиян не будут допускать в российские дипломатические представительства для участия в выборах президента России.

Началось досрочное голосование на выборах президента России

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Политика
Новости

Полиция Лондона начала расследовать смерть Глушкова как убийство

Ведомости
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Лондонская полиция расследует смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николая Глушкова по статье об убийстве. Об этом говорится в ее сообщении.

Вскрытие подтвердило, что Глушков умер от удушья, сообщает полиция. Семья уже проинформирована.

Глушков был на пенсии и два года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, уточняет Скотланд-Ярд. Пока нет никаких доказательств связи этого дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в сообщении.

О смерти Глушкова рассказали его знакомые 13 марта. Из сообщения лондонской полиции следует, что убийство могло произойти 11 или 12 марта, – она просит связаться с теми, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова в эти дни. На его шее были следы удушья, писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он пытался покончить с собой, говорил источник «Интерфакса».

Глушков работал в «ЛогоВАЗе», созданном бизнесменом Борисом Березовским, а также в «Аэрофлоте». В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. Следственный комитет России начал также расследовать его смерть – по ст. 105 УК «Убийство».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

После выборов Путин издаст новую серию «майских указов»

Ведомости
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Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.

По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка - и сегодняшнего результата точно бы не было».

Кто выдвинул Путина в президенты

Политика
Новости

На Украине россиянам закроют допуск в посольство и консульства в день выборов

Ведомости
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допуск граждан России в российские посольство и консульства 18 марта (день выборов президента России) осуществляться не будет. Пройти в здания дипломатических представительств смогут только дипломаты. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», - отмечается в заявлении.

Аваков пояснил, что решение о запрете посещений в этот день российских диппредставительств принято из-за того, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму. МВД Украины призывает россиян не предпринимать провокаций 18 марта, «подчиниться законным требованиям».

Ранее стало известно, что на территории Украины будут открыты четыре участка для голосования. «Голосование будет проходить 18 марта 2018 г. с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», - говорится в сообщении посольства России в Киеве. Избирательные участки также будут открыты на территории российского посольства в Киеве, в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

Как живется Крыму в России

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Политика
Новости

Суд назвал дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Улюкаеву

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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву 12 апреля. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «РИА Новости».

Адвокаты Улюкаева настаивают на его невиновности и просят отменить приговор. Защита бывшего министра подала апелляцию на решение суда еще в декабре.

Суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина 15 декабря. Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Он сам не признал вины.

С какими книгами Улюкаев приходил в суд

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Политика
Новости

В Москве установили мемориальную табличку памяти Немцова

Ведомости
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В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 г. Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил.

На церемонии открытия присутствовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, ведущей во двор дома, передает «Интерфакс».

Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3.

27 февраля в Вашингтоне прошла церемония переименования части улицы перед российским посольством. Перед дипломатическим представительством появилась площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – заявил во время церемонии председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

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Финансы
Новости

Страховая компания «РЕСО-гарантия» собирается провести IPO в апреле

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Одна из крупнейших страховых компания России - «РЕСО-гарантия» проведет IPO в апреле. Уже выбраны организаторы размещения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В частности, организаторами сделки будут Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, уточняет агентство. Это может стать первым IPO российской компании в 2018 г.

О том, что «РЕСО-гарантия» проведет IPO в 2018 г., Reuters сообщал в январе 2018 г. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает». Говорить о каких-либо размерах и сроках IPO сейчас невозможно, заявил в январе заместитель Раковщика Игорь Иванов.

«РЕСО-гарантия» рассматривала проведение IPO еще в 2007 г. Но потом изменила решение. Это произошло, потому что по итогам предварительных встреч с инвестором их напугало, что IPO может пройти по нижней границе коридора, рассказывал основной владелец компании Сергей Саркисов. Кроме того, среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что не входило в планы акционеров.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

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Политика
Новости

Меркель исключила обсуждение бойкота ЧМ-2018 на Совете ЕС

Ведомости
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Европейский союз (ЕС) при обсуждении отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не будет рассматривать бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

В центре обсуждения совета ЕС будет необходимость получить объяснения в отношении того, что произошло в результате нападения, отметила Меркель. С ней согласился премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в английском Солсбери. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию и объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией на высоком уровне. Лидеры нескольких стран выступили с совместным заявлением, они уверены, что в отравлении есть «российский след», – это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Происшедшее со Скрипалем и его дочерью – угроза всеобщей безопасности, считают лидеры четырех государств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство дочери Скрипаля

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом сообщается на сайте СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании, отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Юлия Скрипаль имеет российское гражданство. Поэтому Москва обратилась к Лондону с официальной нотой и потребовала предоставить доступ к материалам расследования, заявил он.

Отец Юлии Скрипаль Сергей - бывший сотрудник Главного разведывательного управления. Через несколько лет после отставки, в 2004 г., его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. За госизмену Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов. После освобождения Скрипаль поселился в городе Солсбери в Великобритании.

4 марта Скрипаля вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Их доставили в реанимацию, где они остаются до сих пор. Британские следователи расценили происшедшее как покушение на убийство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что, по предварительным данным расследования, для отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». 14 марта Мэй заявила, что Россия несет ответственность за покушение на убийство Скрипаля и его дочери и создание угрозы жизням других британских граждан в Солсбери.

В качестве ответных мер Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов и приостановить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Лондон также оставил за собой возможность заморозить активы российского государства при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу граждан или жителей Великобритании.

В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что решение использовать химическое оружие в Великобритании, по всей вероятности, принял лично президент России Владимир Путин. Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Путин успокоил напуганных угрозой арестов медиков

Ведомости
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Хирург Леонид Рошаль рассказал президенту Владимиру Путину о деле гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения после смерти пациента. Инициатором этого дела Рошаль счел одну из юридических контор, которые специализируются на исках к врачам в интересах пациентов: наибольший интерес для юристов представляло требование о взыскании с врача 17 млн руб., а не реальный срок заключения, отметил Рошаль. Требовательность граждан к медикам растет и специальных юристов все больше, рассказал доктор. Он высказал опасение, что в результате «их [врачей] всех пересажают».

«Всех не пересажают, бояться нечего», — успокоил Путин Рошаля. Повышение требовательности пациентов президент считает логичным. «Это всегда так: когда нет ничего, то и все хорошо. А как только начинается движение, люди сразу смотрят не на то, что было вчера, а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.

В то же время Путин пообещал «бороться и обращать внимание» на специальные «юридические фирмёшки», которые пытаются зарабатывать на системе здравоохранения. Такие фирмы сопровождают «любую отрасль с ритмичным государственным финансированием», отметил президент.

Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста

Недвижимость
Новости

Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2017 году по МСФО выросла на треть

Ведомости
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Чистая прибыль АО «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) по МСФО по итогам 2017 г. выросла на 31,2%. Об этом говорится в отчетности с заключением независимого аудитора Ernst & Young.

«Чистая прибыль составила 18 млрд руб., увеличившись на 4,3 млрд руб., или 31,2% по отношению к 2016 г.», — уточняется в сообщении. Рентабельность собственных средств компании составила 12,1%, увеличившись за год на 2,2 п. п. по сравнению с 9,9% за 2016 г. Портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 394,5 млрд руб., прирост с начала года - 122,5 млрд руб., или 45%.

По поручению президента в течение года совместно с правительством и Центробанком России будут разработаны дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, говорится в отчетности. В будущем это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка, обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. «По нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%», — считает гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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