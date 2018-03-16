Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездки в Россию

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На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение для болельщиков, которые собираются приехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА в Москве 12 апреля. Как отмечается в сообщении клуба, фанаты футбольной команды могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией.
«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - говорится в сообщении.
У британского посольства в Москве нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами, говорится в сообщении клуба. «Арсенал» рекомендует болельщикам следить за политической ситуацией и соблюдать меры безопасности.
Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти отвергли претензии официального Лондона.
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Член Центризбиркома Василий Лихачев заявил о том, что ЦИК активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины, передает ТАСС.
«Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, отвечающими за безопасность граждан России, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях», - пояснил он.
По его словам, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН в случае недопуска россиян в посольство и консульства для участия в президентских выборах 18 марта.
По его словам, если российские граждане на территории Украины не будут допущены в здания дипломатических представительств, то Россия может обратиться для защиты прав граждан в Европейский суд по правам человека и даже в международный суд ООН.
«Структуры ОБСЕ - и технические, и людские - получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование», - сказал Лихачев, отметив, что представители ОБСЕ не могут повлиять на ситуацию. Их обязанность - зафиксировать факт нарушений.
Лихачев напомнил, что некоторые радикальные украинские организации ранее заявили о планах препятствовать голосованию россиян на территории Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 16 марта, что россиян не будут допускать в российские дипломатические представительства для участия в выборах президента России.
Началось досрочное голосование на выборах президента России
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование на выборах президента России началось в труднодоступных районах Сахалинской и Магаданской областей, передает ТАСС
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Сергей Красноухов/ТАСС
«Сегодня у нас первый вылет: на мыс Крильон отправился вертолет, там смогут проголосовать смотрители маяка. Завтра планируем лететь на Монерон. Там особо охраняемая природная территория. Свой голос на выборах президента смогут отдать ее работники и военнослужащие», - пояснил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
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Сергей Красноухов/ТАСС
Период досрочного голосования начался еще 25 февраля
3/10
Сергей Красноухов/ТАСС
«Все вылеты планируются индивидуально, исходя из погодных условий, договоренностей с авиакомпанией», - отметил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
4/10
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование во вторник стартовало и на Колыме
5/10
Сергей Красноухов/ТАСС
«Члены избирательной комиссии Магаданской области на вертолете вылетели в Северо-Эвенский район, где смогут проголосовать оленеводческие бригады и несколько горнодобывающих предприятий», - сообщил председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков (цитата по ТАСС)
6/10
Сергей Красноухов/ТАСС
В Хабаровском крае члены избиркома планируют 28 февраля отправиться в удаленные села района Полины Осипенко. Затем вертолет полетит в Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы, рассказал ТАСС секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков
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Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование идет полным ходом и на Камчатке, Чукотке, Якутии и Амурской области
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Сергей Красноухов/ТАСС
В отдаленных районах первыми голосуют оленеводы и смотрители маяков
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Сергей Красноухов/ТАСС
Члены избирательных комиссий Дальнего Востока в удаленные районы добираются на вертолетах, высокопроходимых машинах и даже на снегоходах (на фото вид на мыс Крильон)
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Лондонская полиция расследует смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николая Глушкова по статье об убийстве. Об этом говорится в ее сообщении.
Вскрытие подтвердило, что Глушков умер от удушья, сообщает полиция. Семья уже проинформирована.
Глушков был на пенсии и два года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, уточняет Скотланд-Ярд. Пока нет никаких доказательств связи этого дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в сообщении.
О смерти Глушкова рассказали его знакомые 13 марта. Из сообщения лондонской полиции следует, что убийство могло произойти 11 или 12 марта, – она просит связаться с теми, кто видел что-то подозрительное у дома Глушкова в эти дни. На его шее были следы удушья, писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он пытался покончить с собой, говорил источник «Интерфакса».
Глушков работал в «ЛогоВАЗе», созданном бизнесменом Борисом Березовским, а также в «Аэрофлоте». В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. Следственный комитет России начал также расследовать его смерть – по ст. 105 УК «Убийство».
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.
По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка - и сегодняшнего результата точно бы не было».
Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Михаил Боярский
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Гарик Харламов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото пианист Денис Мацуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Полина Гагарина
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Валерия
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Николай Расторгуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото бывший боксер, депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев
8/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото музыкант Сергей Мазаев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Владимир Машков
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Максим Стулов / Ведомости
На фото президент Международного союза КВН Александр Масляков
11/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
12/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк
13/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
14/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото лидер эсеров Сергей Миронов
15/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото президент РСПП Александр Шохин (справа)
16/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
17/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
18/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин
19/25
Максим Стулов / Ведомости
На фото руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
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Максим Стулов / Ведомости
При голосовании попросили встать всех, кто «за», а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события
21/25
Максим Стулов / Ведомости
Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на четвертый президентский срок проходило на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история»
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Максим Стулов / Ведомости
Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания
23/25
Максим Стулов / Ведомости
Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей
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Максим Стулов / Ведомости
В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допуск граждан России в российские посольство и консульства 18 марта (день выборов президента России) осуществляться не будет. Пройти в здания дипломатических представительств смогут только дипломаты. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.
«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», - отмечается в заявлении.
Аваков пояснил, что решение о запрете посещений в этот день российских диппредставительств принято из-за того, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму. МВД Украины призывает россиян не предпринимать провокаций 18 марта, «подчиниться законным требованиям».
Ранее стало известно, что на территории Украины будут открыты четыре участка для голосования. «Голосование будет проходить 18 марта 2018 г. с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», - говорится в сообщении посольства России в Киеве. Избирательные участки также будут открыты на территории российского посольства в Киеве, в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.
Как живется Крыму в России
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Бахчисарай
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Михаил Воскресенский / РИА Новости
Продавщица на рынке в Симферополе ставит ценники в российских рублях
2/11
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Прохожим в Симферополе раздают свежий номер "Российской газеты"
3/11
Alexander Polegenko / AP
Государстввенный совет республики Крым, Симферополь
4/11
Михаил Воскресенский / РИА Новости
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях
5/11
Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС
Изготовление регистрационных автомобильных номеров для Крыма
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Михаил Мокрушин / РИА Новости
Праздник в честь перевода часов на московское время перед железнодорожным вокзалом Симферополя
7/11
Михаил Мокрушин / РИА Новости
Праздник в Симферополе в честь перевода часов на московское время
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву 12 апреля. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «РИА Новости».
Адвокаты Улюкаева настаивают на его невиновности и просят отменить приговор. Защита бывшего министра подала апелляцию на решение суда еще в декабре.
Суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина 15 декабря. Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Он сам не признал вины.
С какими книгами Улюкаев приходил в суд
Евгений Разумный / Ведомости
16 августа экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев впервые прибыл в Замоскворецкий суд Москвы на рассмотрение своего уголовного дела по существу. В суд Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что перечитывает Чехова, а сейчас остановился на рассказе «Убийство». На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения. Он уточнил, что вообще читает все рассказы подряд с 1882 г., затем планирует перейти к очеркам
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Евгений Разумный / Ведомости
7 сентября Улюкаев рассказал, что читает книгу Альбера Камю «Посторонний». Это дебютная повесть французского писателя, посвященная идеям экзистенциализма. Героя повести судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех причин. Понятие абсолютной свободы – основной постулат повести
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Евгений Разумный / Ведомости
«Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», – сказал 7 сентября Улюкаев на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу, которое тот сделал прямо во время Восточного экономического форума. Это оригинальная и переделанная версия латинской фразы, которая впервые появилась в поэме Вергилия «Энеида», с этой поэмой Улюкаев на суд не приходил, он ее только цитировал. 5 сентября прокурор во время рассмотрения дела зачитал расшифровки двух разговоров между Улюкаевым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в которой Сечин предлагал бывшему министру взять корзину с колбасой
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Сергей Бобылев / ТАСС
18 сентября экс-министр перед началом очередного заседания суда читал Льва Толстого, сообщило агентство городских новостей «Москва». В суд бывший чиновник в этот день снова пришел с электронной книжкой. Журналисты спросили его, что он читает, несмотря на то что ему запретили отвечать на вопросы прессы. В ответ Улюкаев показал монитор книги своему адвокату Виктории Бурковской, и та сказала журналистам, что это Лев Толстой, не уточнив названия произведения
4/8
Евгений Разумный / Ведомости
5 октября Улюкаев сказал журналистам, что читает «Апологию Сократа» — произведение Платона, содержащее его версию речи, произнесенной Сократом в 399 году до н. э. в афинском суде в свою защиту против выдвинутых ему обвинений
5/8
Максим Григорьев / ТАСС
12 октября экс-министр заявил, что теперь читает «Процесс» Кафки. Книга начинается словами «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест»
6/8
Сергей Бобылев/ТАСС
8 ноября Замоскворецкий суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития. На вопрос, что Улюкаев сейчас читает, экс-министр ответил корреспонденту «Ведомостей», что он сегодня пишет. «Сегодня чукча не читатель, а писатель», – пошутил Улюкаев, не уточнив, что именно он пишет
7/8
Евгений Разумный / Ведомости
15 декабря, перед оглашением приговора Улюкаев заявил журналистам: «Книга в работе». «Жанр какой? Вы обещали рассказать!», – спросили корреспонденты, собравшиеся у зала суда. «Обещать не значит жениться», – сказал экс-министр, уточнив, что книг будет две
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В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 г. Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил.
На церемонии открытия присутствовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, ведущей во двор дома, передает «Интерфакс».
Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3.
27 февраля в Вашингтоне прошла церемония переименования части улицы перед российским посольством. Перед дипломатическим представительством появилась площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – заявил во время церемонии председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.
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Одна из крупнейших страховых компания России - «РЕСО-гарантия» проведет IPO в апреле. Уже выбраны организаторы размещения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
В частности, организаторами сделки будут Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, уточняет агентство. Это может стать первым IPO российской компании в 2018 г.
О том, что «РЕСО-гарантия» проведет IPO в 2018 г., Reuters сообщал в январе 2018 г. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает». Говорить о каких-либо размерах и сроках IPO сейчас невозможно, заявил в январе заместитель Раковщика Игорь Иванов.
«РЕСО-гарантия» рассматривала проведение IPO еще в 2007 г. Но потом изменила решение. Это произошло, потому что по итогам предварительных встреч с инвестором их напугало, что IPO может пройти по нижней границе коридора, рассказывал основной владелец компании Сергей Саркисов. Кроме того, среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что не входило в планы акционеров.
Эмоции – главный враг трейдера и инвестора
Krisztian Bocsi / Bloomberg
«Единственный ваш соперник в биржевой торговле – вы сами. Эмоциям нет места на рынке. Ни отрицательным, ни положительным. В противном случае – всегда потери», – говорит Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Норд капитал»
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Alex Kraus / Bloomberg
«Никакие внезапные события, такие как Brexit или президентские выборы в США, не нанесут вашему счету такого ущерба, как вы сами. Наибольшие потери бывают именно от эмоций и чрезмерной уверенности в том, что «прав именно я, а не рынок», – добавляет Ханов
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Максим Стулов / Ведомости
«Любая потеря мыслительного равновесия ведет к быстрой потере капитала. Есть ряд клиентов, которых называют рыночными наркоманами. Они приносят деньги, проигрывают от половины и больше. И приносят снова. И снова проигрывают. Минус 50-70% за полгода-год для них – нормальный темп», – говорит Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент»
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Michael Nagle / Bloomberg
На торгах 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на территорию других стран, частный трейдер, попросивший не называть его имени, заработал десятки процентов – у него были открыты короткие позиции по индексу РТС на 2000 контрактов. Он решил и дальше играть на понижение – ситуация на Украине обострялась, Запад стал вводить против России санкции. Но к июню рынок прибавил почти 30%. «Все это время я продолжал бороться за свою позицию, но на самом деле – за свое самомнение, в итоге ушла не только прибыль, потери превысили 50%», – рассказал он «Ведомостям»
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Евгений Разумный / Ведомости
«Для неподготовленного человека очень болезненно оказаться неправым. Когда рынок идет против него, он может, испытывая гнев, усреднять свою убыточную позицию, используя маржинальные средства. Это может привести к разорению», – говорит Евгений Малыхин, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»
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Simon Dawson / Bloomberg
«Способ борьбы с подобной проблемой простой – глубокая вера в то, что на рынке может произойти что угодно. Для большинства людей эмоции – это некие террористы, они захватывают разум, дальше человек действует автоматически. Существуют специальные практики, как поставить некий буфер между эмоциями и действиями», – добавляет Малыхин
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Lucas Jackson / REUTERS
«Главные эмоции, работающие против инвестора, – жадность, страх и самоуверенность. Жадность заставляет нас реагировать на рекламу «заработай на машину на бирже за три месяца», страх – продавать активы на самом дне, а самоуверенность – считать себя гуру по выбору лучших акций. Счастлив тот инвестор, который понял, что биржевой гуру из него не получится», – считает Виталий Бутбаев, основатель Velstand Capital
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Andrea Comas / REUTERS
«В кризис 2008 г. инвесторы теряли до 80-90% стоимости портфелей, поддавшись панике и продавая акции по любым ценам. В декабре 2007 г. акции Сбербанка стоили 101-109 руб., а в октябре 2008 г. – менее 17 руб. Увидев такое падение, можно было предположить, что Сбербанк приостановил работу, но это же не так», – приводит пример Алексей Хохлов, начальник тренингового центра «Открытие брокер»
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Андрей Гордеев / Ведомости
А 19.10.2017 акции Сбербанка стоили дороже, чем до кризиса, – 192,2 руб. «Важно иметь достаточно длинный горизонт, чтобы дождаться более адекватной оценки. Уоррен Баффетт не зря говорит, что рынок часто показывает совершенно разные цены за одно и то же состояние бизнеса», – напоминает Тимур Турлов, гендиректор ИК «Фридом финанс»
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Clodagh Kilcoyne / REUTERS
«Инвестирование должно строиться на холодном расчете. Самая распространенная ошибка – когда начинающий инвестор, видя падение рынка, паникует и продает бумаги только на основании того, что видит на графике. Не понимая ни причин падения, ни последствий своих скоропалительных решений», – говорит Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен капитал»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Но на этом злоключения могут не закончиться. «Совсем плохо, когда инвестор, продав "внизу" и снова видя отрастающий график, начинает покупать, но уже сильно выше точки выхода. И так по несколько раз. Существует жесткий термин для таких инвесторов: «попал на пилу», «его распилило», – добавляет Кирпичев
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Brendan McDermid / REUTERS
«На финансовых рынках значительную роль играет случай, – уверен Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб». – Поэтому как паника, так и эйфория время от времени могут приносить позитивный эффект. Например, те, кто в начале 2014 г. испугался, продал российские акции и купил доллары, как минимум избежали серьезных убытков в долларовом выражении, а в рублях хорошо заработали. И далеко не все эти люди следили за фундаментальными факторами, значительной части просто повезло»
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Olivier Hoslet / Pool Photo / AP
«Ставьте разумные цели. Банк дает 9%? Поставьте цель – для начала переиграть банк. Там неглупые люди. Попробуйте сперва оказаться лучше них, – советует Хохрин из “Цериха”. – Получилось? Наращивайте ставку. И помните: единственный человек, на протяжении десятилетий сумевший удерживать доходность на уровне 20% годовых (всего-то!), – Джордж Сорос»
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Европейский союз (ЕС) при обсуждении отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не будет рассматривать бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.
В центре обсуждения совета ЕС будет необходимость получить объяснения в отношении того, что произошло в результате нападения, отметила Меркель. С ней согласился премьер-министр Швеции Стефан Левен.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в английском Солсбери. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию и объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией на высоком уровне. Лидеры нескольких стран выступили с совместным заявлением, они уверены, что в отравлении есть «российский след», – это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Происшедшее со Скрипалем и его дочерью – угроза всеобщей безопасности, считают лидеры четырех государств.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом сообщается на сайте СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании, отмечается в сообщении.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Юлия Скрипаль имеет российское гражданство. Поэтому Москва обратилась к Лондону с официальной нотой и потребовала предоставить доступ к материалам расследования, заявил он.
Отец Юлии Скрипаль Сергей - бывший сотрудник Главного разведывательного управления. Через несколько лет после отставки, в2004 г., его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. За госизмену Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов. После освобождения Скрипаль поселился в городе Солсбери в Великобритании.
4 марта Скрипаля вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Их доставили в реанимацию, где они остаются до сих пор. Британские следователи расценили происшедшее как покушение на убийство.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что, по предварительным данным расследования, для отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». 14 марта Мэй заявила, что Россия несет ответственность за покушение на убийство Скрипаля и его дочери и создание угрозы жизням других британских граждан в Солсбери.
В качестве ответных мер Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов и приостановить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Лондон также оставил за собой возможность заморозить активы российского государства при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу граждан или жителей Великобритании.
В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что решение использовать химическое оружие в Великобритании, по всей вероятности, принял лично президент России Владимир Путин. Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Хирург Леонид Рошаль рассказал президенту Владимиру Путину о деле гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения после смерти пациента. Инициатором этого дела Рошаль счел одну из юридических контор, которые специализируются на исках к врачам в интересах пациентов: наибольший интерес для юристов представляло требование о взыскании с врача 17 млн руб., а не реальный срок заключения, отметил Рошаль. Требовательность граждан к медикам растет и специальных юристов все больше, рассказал доктор. Он высказал опасение, что в результате «их [врачей] всех пересажают».
«Всех не пересажают, бояться нечего», — успокоил Путин Рошаля. Повышение требовательности пациентов президент считает логичным. «Это всегда так: когда нет ничего, то и все хорошо. А как только начинается движение, люди сразу смотрят не на то, что было вчера, а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.
В то же время Путин пообещал «бороться и обращать внимание» на специальные «юридические фирмёшки», которые пытаются зарабатывать на системе здравоохранения. Такие фирмы сопровождают «любую отрасль с ритмичным государственным финансированием», отметил президент.
Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста
Алексей Никольский / ТАСС
В среду президент Владимир Путин прибыл на Крымский мост и пообщался с рабочими, которые трудятся на стройке. Один из них рассказал президенту, что команда может открыть автомобильное движение уже к маю 2018 г. «Если скажут, то и к 9 мая откроем», - сказал один из рабочих
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Алексей Никольский / ТАСС
Согласно условиям контракта, автомобильное движение должно быть открыто в декабре 2018 г., но Путин попросил завершить работы к маю, чтобы запустить автодвижение к летнему сезону. «Да, постараемся», - пообещал Аркадий Ротенберг, акционер компании «Стройгазмонтаж», которая строит транспортный переход через Керченский пролив
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Пресс-служба Президента РФ
Путин приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролет моста – арочный. Экскурсию для президента провел замгендиректора «Стройгазмонтажа» Леонид Рыженькин, сообщил ТАСС. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки
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Виталий Петлевой / Ведомости
Строители пригласили Путина на открытие движения по автомобильной части моста. «Постараюсь приехать обязательно», – ответил он
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Виталий Петлевой / Ведомости
Президент поблагодарил строителей за работу и напомнил, что этот проект «пытались реализовать еще при царе-батюшке»
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Виталий Петлевой / Ведомости
Это не первая поездка президента на объект: впервые он совершил ознакомительный визит на стройплощадку транспортного перехода 18 марта 2016 г. Тогда он осмотрел строительство с вертолета
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Виталий Петлевой / Ведомости
Стоимость контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив составляет 222,5 млрд руб., а с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту должны открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное - к декабрю 2019 г.
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Чистая прибыль АО «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) по МСФО по итогам 2017 г. выросла на 31,2%. Об этом говорится в отчетности с заключением независимого аудитора Ernst & Young.
«Чистая прибыль составила 18 млрд руб., увеличившись на 4,3 млрд руб., или 31,2% по отношению к 2016 г.», — уточняется в сообщении. Рентабельность собственных средств компании составила 12,1%, увеличившись за год на 2,2 п. п. по сравнению с 9,9% за 2016 г. Портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 394,5 млрд руб., прирост с начала года - 122,5 млрд руб., или 45%.
По поручению президента в течение года совместно с правительством и Центробанком России будут разработаны дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, говорится в отчетности. В будущем это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка, обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. «По нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%», — считает гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.
Взгляд властей на квартирный вопрос в России
Марат Абулхатин/ТАСС
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
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Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
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Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
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Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)