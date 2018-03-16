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Российский МИД назвал беспрецедентным решение Киева по выборам президента России

Российский МИД назвал беспрецедентным решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на территорию посольства России и консульств. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Обнародованное 16 марта решение властей Украины не допускать граждан России в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего, кроме возмущения. Подобные действия не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах», — говорится в сообщении российского МИДа.

Действия Киева противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам - в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., отмечает российский МИД.

Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что российские граждане в день выборов президента России - 18 марта - не будут допускаться в российские диппредставительства для участия в голосовании. Такое решение украинские власти приняли из-за проведения выборов на территории Крыма.