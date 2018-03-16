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Порошенко назначил командующего объединенными силами в Донбассе

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, заявил украинский президент Петр Порошенко. Благодаря новому закону формат антитеррористической операции (АТО) изменен на операцию Объединенных сил, передает телеканал «112 Украина».

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил Порошенко.

По его словам, принятый закон создает правовую основу для «отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины».

Порошенко поставил перед Наевым задачу укрепить вооруженные силы (ВС) Украины настолько, «чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории».

Президент отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до замначальника Генштаба ВС Украины.

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