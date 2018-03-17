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Лавров заявил о вовлечении спецназа США, Британии и Франции в войну в Сирии

Спецназ Великобритании и Франции работает на территории Сирии наряду с американским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

По словам Лаврова, если США «уже не отрицают» присутствие в Сирии спецназовцев, то спецназ Британии и Франции работает скрыто, «без рекламы». Присутствие спецназа на сирийской земле – это прямое вовлечение этих сил в войну, считает министр.

«Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории, а американская коалиция с точки зрения международного права и устава ООН нелегитимна. Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними», – сказал Лавров (цитата «Интерфакса»).

Так министр ответил на вопрос, можно ли охарактеризовать происходящее в Сирии как прокси-войну (опосредованную войну) между Россией и странами Запада.

Лавров назвал это утверждение неверным, потому что Россия не участвует в боевых действиях, а только оказывает содействие правительственным силам по просьбе Дамаска.

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