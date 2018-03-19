МИД Украины призвал ввести санкции против Герхарда Шредера

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести «санкции против тех, кто продвигает проекты [президента России Владимира] Путина за рубежом». Об этом он заявил в интервью Bild. Климкин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера «самым важным лоббистом для Путина во всем мире». «Поэтому следует изучить, как ЕС может действовать в этой ситуации», - сказал он.
Издание отмечает, что дискуссию об ответственности Шредера за продвижение проектов российского президента поддерживает и депутат Европарламента Эльмар Брок. «То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии», - отметил он.
После ухода с поста канцлера Германии в 2005 г. Шредер возглавил наблюдательный совет проекта «Северный поток», совет компании «Северный поток-2» и совет директоров «Роснефти». Шредер критиковал американские санкции в адрес России, доказывая, что блокировка проекта выгодна США, которые хотят экспортировать в Европу свой более дорогой сланцевый газ.
Минфин США составил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В списке не оказалось председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной
1/15
Евгений Разумный / Ведомости
Американский минфин не включил в список председателя правления «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствие Набиуллиной, Чубайса и бывшего министра финансов Алексея Кудрина (на фото), консультирующего президента Владимира Путина по вопросам экономики, FT объясняет их либеральными взглядами
3/15
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
4/15
Денис Абрамов / Ведомости
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
5/15
Марина Лысцева / ТАСС
Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров
6/15
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель ЦИК Элла Памфилова
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
8/15
Михаил Метцель / ТАСС
Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский
9/15
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков
10/15
Сергей Портер / Ведомости
Председатель правления «ФК Открытие», который с конца августа находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора, Михаил Задорнов
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравили Владимиру Путину с победой на выборах президента России.
В телеграмме китайский лидер отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня, а российский народ достиг успехов в «возрождении мощной державы». Президент Венесуэлы в свою очередь заявил, что «славный российский народ» на выборах проявил свой патриотизм, высокое гражданское самосознание и крепкую приверженность демократии.
Также действующего президента России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель госсовета Кубы Рауль Кастро.
После обработки 99,81% бюллетеней Путин набирает на президентских выборах 76,67% голосов избирателей.
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак в Санкт-Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает «Интерфакс», оба кандидата к началу второго часа ночи по московскому времени набирали по 4,14% голосов избирателей, затем Собчак получила 4,15%.
В Санкт-Петербурге за Жириновского и Собчак проголосовали по 58 000 избирателей, разница колеблется в диапазоне от 100 до 300 голосов в пользу последней.
В среднем по России Жириновский получил 5,76% и занял третье место по итогам президентской гонки. Собчак оказалась на четвертом месте с 1,62%. Лидер гонки – действующий президент Владимир Путин с 76,65%, на втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,91%.
По итогам выборов Собчак заявила, что результаты ее «не радуют», но есть и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов» и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». Ранее совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым они объявили о создании Партии перемен.
Оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом» и провластным спойлером оппозиции.
Как голосовали кандидаты в президенты
Alexander Zemlianichenko / AP
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке № 1306 в Москве
1/8
Николай Хижняк / РИА Новости
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке № 2902 в поселке Абрау-Дюрсо
2/8
Евгений Разумный / Ведомости
Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
3/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак на избирательном участке № 158 в Детской музыкальной школе имени Л. Бетховена
4/8
Евгений Разумный / Ведомости
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
5/8
David Mdzinarishvili / Reuters
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе № 814 в Москве
6/8
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе № 1440 в Москве
7/8
Михаил Терещенко / ТАСС
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе № 1540 в Москве
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президентские выборы 2018 г. в России могут стать для России последними. Он предрек стране китайский путь развития: во главе КНР стоит председатель Си Цзиньпин, который получил право править пожизненно.
«Будет Госсовет – коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов,- человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», - поделился Жириновский своим видением будущего с «Интерфаксом».
Владимир Путин, выступая в ночь на 19 марта в своем общественном штабе, заявил, что пока он не планирует проводить новую конституционную реформу, которая может изменить распределение властных полномочий в стране. По действующей Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Так же Путин счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он.
Как Владимир Путин голосовал на выборах президента
Alexander Zemlianichenko / AP
Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России, голосует на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 г. Путин одержал победу в первом туре
1/5
Alexander Zemlianichenko / AP
На выборах президента в 2004 г. за пост главы государства боролись шесть кандидатов. Путин принимал участие в выборах как самовыдвиженец и снова победил
2/5
Denis Sinyakov / Reuters
В 2008 г. за пост президента боролись четыре кандидата. По Конституции Путин не имел права баллотироваться на третий срок. Президентом страны был избран Дмитрий Медведев
3/5
Ivan Sekretarev / AP
В марте 2012 г. президент впервые избирался сроком на шесть лет. Им стал Путин
4/5
Евгений Разумный / Ведомости
18 марта 2018 г. Владимир Путин идет на четвертый срок
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По итогам обработки более 90% протоколов, явка на выборах составила более 67%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева.
Ранее источник РБК, близкий к администрации президента, заявлял, что в Кремле будут считать хорошим результатом явку не ниже 65% избирателей. На выборах 2012 г. явка составила 65,3% избирателей. Из них за избранного президента Владимира Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы. Для выборов-2018 достойным результатом представители администрации президента готовы были считать 47-48 млн голосов за кандидата от власти. По факту поддержка Путина составила почти 50 млн голосов.
По данным ЦИК, по итогам обработки 95,57% протоколов, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,57%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,91%, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский - с 5,76%, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,62%, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский преодолел отметку в 1%, результат Бориса Титова от Партии роста – 0,74%, Максима Сурайкина от «Коммунистов России» - 0,68% и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» - 0,65%.
Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
Сергей Бобылев/ТАСС
На Манежной площади в центре Москвы прошел митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым»
1/12
Максим Стулов / Ведомости
По данным МВД, в нем приняли участие более 35 000 человек
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
3/12
Валерий Шарифулин/ТАСС
Актер Василий Лановой на митинге-концерте на Манежной площади
4/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
6/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
7/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
8/12
Максим Стулов / Ведомости
В прошлый раз на аналогичном митинге Путин плакал. Тогда Песков объяснил это ветром
9/12
Максим Стулов / Ведомости
Сегодня ветра не было – и действующий президент был очень радостен
10/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
11/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак оценила результаты выборов, на которых она, по предварительным данным, набирает 1,59% и занимает 4-е место. «Мы видим результаты, которые можем считать почти окончательными, они меня, конечно, не радуют. Мы должны понимать, что 75% голосов [действующего президента Владимира] Путина – это другая Россия. Это, конечно, очень большая цифра», - передает ее слова «Интерфакс». Позже стало известно, что по итогам обработки 90% бюллетеней Путин набирает 76,41% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
При этом в результатах выборов Собчак увидела и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов», и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». В этом она увидела «большую платформу объединения» для будущей партии. Ранее Собчак совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым объявила о создании «Партии перемен». Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной». По его словам, в личной беседе Собчак рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Оппозиционер обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции и назвал ее «карикатурным либеральным кандидатом».
По итогам обработки 90% бюллетеней, второе место после Путина занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,05% голосов, третье – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85%. За ним следует Собчак, обошедшая сооснователя «Яблока» Григория Явлинского (0,98%), Бориса Титова от Партии роста (0,73%), а также Максима Сурайкина от «Коммунистов России» (0,68%) и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» (0,65%).
Как голосовали кандидаты в президенты
Alexander Zemlianichenko / AP
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке № 1306 в Москве
1/8
Николай Хижняк / РИА Новости
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке № 2902 в поселке Абрау-Дюрсо
2/8
Евгений Разумный / Ведомости
Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
3/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак на избирательном участке № 158 в Детской музыкальной школе имени Л. Бетховена
4/8
Евгений Разумный / Ведомости
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
5/8
David Mdzinarishvili / Reuters
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе № 814 в Москве
6/8
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе № 1440 в Москве
7/8
Михаил Терещенко / ТАСС
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе № 1540 в Москве
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Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов скоропостижно скончался 18 марта на 58 году жизни, сообщается на сайте ведомства. Причина смерти не уточняется.
Глотов родился в 1960 г. в Караганде. За 38 лет службы он «прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции». Более 20 лет Глотов работал в столичном отряде милиции особого назначения на руководящих должностях, участвовал в обеспечении безопасности гостей и участников Олимпийских зимних игр в Сочи. Подмосковное управление Росгвардии он возглавил в сентябре 2017 г.
Глотов награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», а также другими наградами.
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Исследование образцов вещества, использованного при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, займет минимум две недели. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Образцы вещества возьмут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые прибудут в Великобританию 19 марта. После этого они будут переданы в «авторитетные международные лаборатории».
Ранее в интервью BBC Джонсон заявил, что Лондон хотел бы расследовать обстоятельства отравления Скрипаля вместе с Россией. Забор образцов предусмотрен ст. 8 Конвенции о запрещении химоружия. Речь идет о пробах воздуха из дома в Солсбери, паба, ресторана и автомобиля, а также и биомедицинских пробах Скрипалей, находящихся сейчас в коме.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Президент России Владимир Путин, выступая в своем общественном штабе, заявил, что не планирует проводить новую конституционную реформу. «Пока я никаких реформ не планирую конституционных», - сообщил глава государства.
Согласно текущей Конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Последняя поправка к Конституции касалась президентского срока - в 2008 г. он был продлен с четырех до шести лет.
Путин не исключил перемен после завершившихся 18 марта президентских выборов. «Все течет — все меняется», — ответил он на вопрос, увидят ли россияне во время четвертого президентского срока нового Путина или он останется прежним.
Комментируя грядущие изменения в правительстве, Путин отметил, что они должны проводиться президентом, вступившим в должность. «Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил российский лидер. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — заключил он.
Путин также счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — удивился президент.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.
Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
Сергей Бобылев/ТАСС
На Манежной площади в центре Москвы прошел митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым»
1/12
Максим Стулов / Ведомости
По данным МВД, в нем приняли участие более 35 000 человек
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
3/12
Валерий Шарифулин/ТАСС
Актер Василий Лановой на митинге-концерте на Манежной площади
4/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
6/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
7/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
8/12
Максим Стулов / Ведомости
В прошлый раз на аналогичном митинге Путин плакал. Тогда Песков объяснил это ветром
9/12
Максим Стулов / Ведомости
Сегодня ветра не было – и действующий президент был очень радостен
10/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
11/12
Максим Стулов / Ведомости
Участники митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади
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Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов главы государства, назвал обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «бредом» и «нонсенсом». Он отметил, что узнал о его отравлении из СМИ.
«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — выразил уверенность российский лидер. Он подчеркнул, что у России нет вещества, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ.
Путин добавил, что если бы отравляющее вещество было бы «боевым», то люди «погибли бы на месте». Он назвал этот момент очевидным фактом. «У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — заключил президент страны.
Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но не видит заинтересованности «с обратной стороны».
Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Как считают британские власти, их отравили нервно-паралитическим веществом, оба сейчас в больнице в критическом состоянии.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В России обвинения отвергают, заявляя, что Лондон не представил никаких доказательств. Тем не менее, британская сторона решила выслать 23 российских дипломатов, заморозить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также заняться подготовкой новых мер для защиты своих граждан.
МИД России 17 марта объявил об ответных мерах. Москва вышлет 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. В России также запретят деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в должность, сказал кандидат-самовыдвиженец на выборах главы государства Владимир Путин. Об этом он рассказал во время подхода к журналистам в своем общественном штабе.
«Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил президент. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — сказал Путин.
Президент также посчитал «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.
Ранее Путин приехал на Манежную площадь, где в этот момент шел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Он поблагодарил сторонников за результат на выборах и призвал всех граждан страны объединиться во имя успеха России.
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Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в это время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление кандидата от коммунистов.
«Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90% (обработанных бюллетеней). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными», - заявил он. «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», - подытожил представитель КПРФ.
В то же время, по его словам, КПРФ выступила на этих выборах «достойно», «несмотря на всю эту грязь которая лилась».
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По итогам обработки 40% бюллетеней действующий президент набирает 74,22% голосов.
На втором месте Грудинин с 14,03%, на третьем лидер - ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,41%.