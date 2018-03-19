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МИД Украины призвал ввести санкции против Герхарда Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести «санкции против тех, кто продвигает проекты [президента России Владимира] Путина за рубежом». Об этом он заявил в интервью Bild. Климкин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера «самым важным лоббистом для Путина во всем мире». «Поэтому следует изучить, как ЕС может действовать в этой ситуации», - сказал он.

Издание отмечает, что дискуссию об ответственности Шредера за продвижение проектов российского президента поддерживает и депутат Европарламента Эльмар Брок. «То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии», - отметил он.

После ухода с поста канцлера Германии в 2005 г. Шредер возглавил наблюдательный совет проекта «Северный поток», совет компании «Северный поток-2» и совет директоров «Роснефти». Шредер критиковал американские санкции в адрес России, доказывая, что блокировка проекта выгодна США, которые хотят экспортировать в Европу свой более дорогой сланцевый газ.

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