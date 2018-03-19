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СМИ узнали о «плане Б» в случае проезда болельщиков на ЧМ-2018 через Белоруссию

Россия и Белоруссия разрабатывают «план Б» на случай, если соглашение между странами о взаимном признании виз не будет подписано и ратифицировано к лету, когда в России состоится чемпионат мира по футболу 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах двух государств.

Задержка в подписании соглашения обусловлена стремлением Минска увязать его с доработкой действующего двустороннего соглашения о реадмиссии (высылке нелегальных мигрантов в ту страну, с территории которой они прибыли).

Кроме того, в Минске опасаются, что иностранцы станут получать российские визы для поездки в Белоруссию, поскольку у Москвы намного больше визовых центров за рубежом. Таким образом, Белоруссия лишится части поступлений в свой бюджет от визовых сборов.

Сейчас, как указывает газета, соглашение о взаимном признании виз между странами не только не ратифицировано, но и не подписано. При этом такая мера позволит законопослушным болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Белоруссии на автобусах или собственном транспорте.

Согласно российскому законодательству въезд граждан третьих стран (это не касается Белоруссии) на территорию страны возможен лишь через международные пункты пропуска. Проблема в том, что таких пунктов на границе России и Белоруссии нет. После начала украинского кризиса Россия усилила контроль на границе. Эта мера вызвала критику белорусской стороны и обвинения в недоверии.

Как выглядят посвященные ЧМ-2018 памятные монеты