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Россияне выбрали названия для трех видов новейшего вооружения

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Минобороны сообщило о лидирующих названиях интернет-голосования для трех видов новейшего вооружения, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Боевому лазерному комплексу присвоено название «Пересвет», беспилотному подводному аппарату с ядерной энергетической установкой - «Посейдон», ядерной крылатой ракете неограниченной дальности - «Буревестник». Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 млн своих предпочтений. В тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли: «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех названий: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». Названием беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой», - говорится в сообщении. Голоса принимаются 22 марта до 22 часов.

Ранее сообщалось, что среди возможных названий лазерного комплекса лидировали «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж», крылатой ракеты - «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Аленушка» и «Ласточка», подводного беспилотника - «Посейдон», «Язь», «Байкал», «Аврора» и «Кракен».

Интернет-голосование было запущено на сайте Минобороны 1 марта. 

Новое оружие, которое показал Путин

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Mail.ru купила киберспортивный холдинг ESforce

Ведомости
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Mail.ru Group стала владельцем 100% киберспортивного холдинга ESforce. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

Закрытие сделки состоялось 22 марта. Интернет-компания собирается полностью консолидировать ESforce.

О том, что стороны договорились о сделке, стало известно в конце января. Продавцами выступили бизнесмен Антон Черепенников и Highland Falls Investment. Сумма сделки на момент закрытия оценивается в $100 млн.

ESforce принадлежат киберспортивные команды Virtus.pro и SK Gaming, Epic Esports Events. Они занимаются организацией международных соревнований.

27 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Mail.ru Group на покупку ESforce. В частности, регулятор рассматривал ходатайство кипрской «Мгл Мэйл.ру эквити лимитед» о покупке 10 юрлиц: ООО «Виртус.про», ООО «Рухаб», ООО «Исфорс рус», ООО «Арена ресторан», ООО «Киберарена», ООО «Эпицентр», ООО «ФС дистрибьюшн», ООО «Виспа медиа», ООО «Киберспорт-маркетинг», ООО «Еспорт медиа».

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Новости

Пострадавшего при отравлении Скрипаля полицейского выписали из больницы

Ведомости
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Сержант британской полиции Ник Бэйли, почувствовавший себя плохо после следственных мероприятий на месте отравления 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, выписан из больницы города Солсбери, передает ВВС.

По информации издания, Бэйли пожаловался на плохое самочувствие 4 марта. В первые дни после отравления он был в критическом состоянии, потом его самочувствие стало улучшаться - он стал сидеть, общаться с семьей.

Скрипаль и его дочь находятся в стабильном критическом состоянии.

В четверг The Daily Mail сообщила о госпитализации второго полицейского, который участвовал в следственных мероприятиях по делу об отравлении Скрипаля. «У второго полицейского наблюдаются потенциальные признаки отравления, но незначительные», – сказал источник издания. По его словам, полицейский контактировал с предметом, взаимодействовавшим с отравляющим веществом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Ведомости
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Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского на своей странице в Facebook.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР», – написал Давлетгильдеев. По его словам, во время небольшого интервью лидер ЛДПР также вел себя непристойно, распуская руки. Журналист отметил, что был тогда юным и у него «коленки ходили ходуном от одной мысли», что перед ним депутат: «Казалось, что я обязан смотреть им в рот». Давлетгильдеев отметил, что его история – «ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР».

Вице-спикер Госдумы и замруководителя фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что обвинения Давлетгильдеева – прямые оскорбления и ЛДПР этого так не оставит: «Он должен голову включать, прежде чем говорить».

Пресс-служба Жириновского пока не ответила на звонки «Ведомостей».

Ранее несколько журналисток обвинили депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Они попросили думскую комиссию по этике разобраться в происшедшем. Слуцкий сказал, что это предвыборная провокация. Комиссия не нашла никаких нарушений в поведении Слуцкого, а девушкам предложили обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие СМИ объявили бойкот Госдуме и Слуцкому.

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

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Политика
Новости

Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей на экспертизу

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Британский суд разрешил отправить на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Sky News.

Как отмечает AP, решение принято во время судебного заседания, так как пострадавшие не могут дать согласия на проведение экспертизы.

22 марта Independent писала, что эксперты ОЗХО обследовали паб Mill, где побывали Скрипаль и его дочь перед тем, как их нашли без сознания.

4 марта в Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие считает, что Россия причастна к отравлению Скрипаля нервно-паралитическом газом. Москва отрицает все обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Netflix разработал собственный шрифт

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Netflix разработала собственный шрифт - Netflix Sans. Его разработкой занималась команда дизайнеров компании совместно с Dalton Maag, сообщают CNBC и It's Nice That.

Ранее канал использовал шрифт Gotham. «Разработка этого шрифта не только поможет создать собственный и уникальный элемент эстетики бренда, ... но и сэкономит компании миллионы долларов в год», - сказал дизайнер Ноа Натан.

Дизайнеры считают, что созданный ими шрифт прагматичен и функционален, выглядит «кинематографично, компактно, чисто и нейтрально». Как отметил дизайнер, линии шрифта не раздражают: «Арочный вырез на нижнем регистре “t” вдохновлен кинематографической кривой».

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Бизнес
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Представитель Усманова прокомментировал новость об интересе бизнесмена к Milan

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Основателю USM Holdings и миллиардеру Алишеру Усманову не поступало предложений о приобретении итальянского футбольного клуба Milan, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе USM.

Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов, некоторые из них он серьезно анализирует и рассматривает, некоторые нет, пояснили в пресс-службе: «Предложений о приобретении Milan не поступало».

Ранее итальянское издание Football Italia сообщило о том, что Усманов может приобрести футбольный клуб Milan. Сейчас им фактически владеет его президент Юнхун Ли.

Усманов уже является вторым по величине акционером английского Arsenal. Ему принадлежит 30,04% футбольного клуба. «Я предан Arsenal и продолжу владеть пакетом, который рассматриваю как долгосрочную инвестицию», – говорил Усманов в 2016 г.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) и Технического центра интернет (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .ru или .рф. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В частности, до недавнего времени действовала цена с 2009 г., но ее подняли почти в два раза. Это может негативно влиять на конкуренцию регистраторов, считает ФАС. Кроме того, из-за этого может вырасти цена для потребителя, добавляет служба.

Координационный центр доменов .ru/.рф пока не получал никаких запросов от ФАС, говорит представитель КЦ: «До получения официального запроса мы, не понимая до конца оснований, не можем прокомментировать эту ситуацию». Он добавил, что КЦ готов предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара»), уточняет ФАС.

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Финансы
Новости

Reuters: Эрдогана удалось убедить не препятствовать продаже Denizbank Сбербанком

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Один из крупнейших банков ОАЭ дубайский Emirates NBD может уже через несколько недель договориться о покупке турецкого Denizbank у Сбербанка, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, ключевую роль в сделке сыграли лоббистские усилия турецкой «дочки» Сбербанка, которой удалось убедить президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в целесообразности сделки несмотря на растущее отчуждение Турции и стран Персидского залива. Изначально против сделки был турецкий регулятор - BDDK, отмечает Reuters, а на его позицию может влиять президент страны.

Сумма сделки, по данным агентства, составит $5,3 млрд.

В конце января Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки». Перед этим о том, что Сбербанк может продать Denizbank, сообщили агентства Reuters и Bloomberg. В феврале президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что тема продажи турецкого Denizbank в предварительной проработке и ее не рассматривал набсовет. Однако Греф сообщил, что причинами, заставившими Сбербанк задуматься о продаже, были ужесточение конкуренции и сложности в работе на турецком рынке.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы. За девять месяцев прошлого года Denizbank заработал 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (около $0,4 млрд). Активы банка – почти 152 млрд лир (около $42,7 млрд).

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Политика
Новости

Британский Совет сообщает о прекращении своей деятельности в России

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Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится на сайте организации.

«Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел России. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», - уточняется в пресс-релизе.

Британский Совет является международной организацией, прeдcтaвляющей Великобританию в области культуры и образования. В Москве совет работал с 1959 г.

17 марта российский МИД объявил о прекращении на территории России деятельности Совета из-за «неурегулированности статуса». Этот шаг был одной из мер российских властей в ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Политика
Новости

Россия сменит посла в Аргентине вне связи с кокаиновым скандалом

Интерфакс/Ведомости
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Новым послом России в Аргентине может стать заместитель руководителя департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. Речь идет о плановой смене вне связи с кокаиновым скандалом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме. «Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам», - сообщил источник.

Нынешний посол в Аргентине Виктор Коронелли работает в южноамериканской стране с 2011 г., и, таким образом «речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом)», сказал источник агентства. Комитет сегодня же поддержал кандидатуру Коронелли на пост посла России в Мексике.

Согласно процедуре, МИД России вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента России.

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе. 

По официальной версии российской стороны, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все они были арестованы в декабре 2017 г., а еще один организатор поставки, которым, по сообщению агентства «Росбалт», был бывший технический сотрудник российского посольства в Берлине Андрей Ковальчук, арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины). 1 марта Ковальчука задержали в пригороде Берлина по запросу российской стороны и арестовали до принятия решения о его выдаче России.

Сами обвиняемые вину отрицают, но признают, что занимались пересылкой с использованием возможностей посольства элитного кофе, сигар и алкоголя, чтобы избегать таможенных пошлин.

Российскую версию поставил под сомнение экономист Максим Миронов, чьи дети учатся в школе при российском посольстве, где был обнаружен кокаин. По его версии, пронести столько кокаина и хранить его в школе малозначительному техническому сотруднику невозможно. А значит, полагает Миронов, в организацию канала были вовлечены люди более высокого уровня, скорее всего из спецслужб. Посольство России в ответном заявлении связало выступление Миронова с его стремлением «сделать себе имя на оплевывании нашей страны и ее внешнеполитической службы».

Всем фигурантам «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

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Политика
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Памфилова не видит необходимости реформировать систему «Мобильный избиратель»

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Случаи, когда избирателям на президентских выборах удавалось проголосовать дважды по системе «Мобильный избиратель», не приведут к реформе нового порядка голосования по месту пребывания, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова корреспондентам Reuters, которые в ходе наблюдения в Карачаево-Черкесии зафиксировали случаи голосования одних и тех же людей на разных участках.

«Систему нечего реформировать, она совершенно новая, мы только ее ввели. С ведущими экспертами мы проанализируем, где ее нужно дорабатывать, потому что она прекрасна, мы получили много благодарностей от миллионов людей, у которых впервые появилась возможность проголосовать, - и порядка гораздо больше, чем у вас в Штатах», - сказала Памфилова.

Штаб-квартира агентства Reuters находится в Лондоне.

Памфилова заявила, что не видит слабых мест в этом механизме, за исключением случаев, когда сотрудники избиркомов недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и не уточнили по телефону - не проголосовал ли избиратель на участке, с которого он выписался. По итогам выборов все будут выявлены и наказаны, обещает она.

Кроме того, уже после выборов произойдет сверка через ГАС «Выборы» поданных заявлений на предмет возможных случаев двойного голосования. «Эти люди будут выявлены и наказаны. Мы предадим гласности все эти случаи - пусть знают, кто пытается дискредитировать эту систему», - обещает Памфилова.

«Мы гордимся своей системой. Ее не надо реформировать, ее надо дорабатывать», - заявила она.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что сами корреспонденты Reuters, сначала подавшие заявление о голосовании по месту пребывания через ГАС «Выборы», а затем еще и по месту жительства, совершили правонарушение и ЦИК будет добиваться привлечения их к ответственности.

Как голосовали кандидаты в президенты

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