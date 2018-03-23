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Володин призвал воздержаться от травли депутатов из-за скандала со Слуцким

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел элементы травли в отношении депутатов, публично высказавших свою позицию по ситуации с обвинениями трех журналисток председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательстве, передает «Интерфакс».

«Оказывать давление на депутатов, более того - навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, это значит выходить из правового поля», - считает Володин. По его словам, подобная ситуация создает прецедент, «заложниками которого завтра может стать каждый».

Володин отметил единодушие комиссии по этике при принятии решения. По его словам, оно вынесено после изучения ситуации и с учетом возможностей, которыми располагает комиссия в рамках своих полномочий.

Володин считает правильным совет журналисткам обратиться в правоохранительные органы, суд, если они не удовлетворены решением комиссии. По его словам, необходимо «действовать в правовом поле».

Он не склонен рассматривать ситуацию вокруг Слуцкого и выдвинутых против него обвинений в домогательствах как единичный инцидент. По его словам, схожие обвинения недавно были в адрес руководителя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Володин призвал «не идти по пути эмоций, которые не подкреплены доказательствами».

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