Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

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Набиуллина оценила риски протекционистских мер США для России

Влияние протекционистских меры со стороны США и других мировых стран на российскую экономику пока ограничено, однако рискует увеличиться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы видим, что риски протекционизма возросли. Скорее, даже возросла неопределенность. Перерастет ли это в более серьезную спираль протекционизма либо в какой-то момент остановится – вопрос. Но, безусловно, протекционизм, если будет возрастать, то он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста», – прокомментировала Набиуллина введение США заградительных импортных пошлин на металлы и возможные ответные меры со стороны других стран (цитаты по «Интерфаксу»).

У России, как страны с открытым рынком, велика дола внешнеторгового оборота в ВВП, потому рост протекционизма в мире, безусловно, скажется на российской экономике, констатировала Набиуллина.

В то же время, по словам председателя ЦБ, принятые США протекционистские решения слабо влияют на экономику России. «Те меры, которые были приняты, их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен – это существенно на основные показатели не повлияет. Но, конечно, если риски будут возрастать, то через канал темпа роста мировой экономики это может повлиять и на Россию. Это, конечно, нежелательный сценарий, по нашей оценке», – заключила Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 23 марта заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10%. Введение пошлин отсрочено до 1 мая для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики. Протекционистская мера направлена в первую очередь против импорта из Китая. Дополнительно 22 марта Трамп распорядился проработать возможность введения пошлин на китайские товары стоимостью $60 млрд в год. В ответ власти Китая объявили о планах ввести пошлины на американские товары на сумму $3 млрд. Евросоюз также заявил о готовности применить ответные протекционистские меры против США.

По данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов, на $1,6 млрд. Это меньше 10% экспорта, большая часть которого – именно полуфабрикаты.

Представитель «Северстали» в беседе с «Ведомостями» признавал, что решение администрации США нанесет ущерб участникам рынка и развитию мировой экономики в целом. При этом за 2017 г. эта компания отправила в США лишь 2% всей продукции, таким образом, в случае необходимости легко сможет перенаправить ее на другие рынки, отмечал он.

В UC Rusal заявляли, что российский металл не угрожает производителям алюминия в США, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в этой стране. Крупнейший российский производитель алюминия продает в США чуть более 10% от общего объема, указывал собеседник «Ведомостей».